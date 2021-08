Debjani ne voulait manquer cela pour rien au monde

Ismaël Debjani est à Tokyo depuis samedi soir. "J’ai ouvert des yeux immenses quand je suis arrivé dans le Village olympique", explique le détenteur du record de Belgique du 1 500 m (3:33.06). "C’est encore plus beau que ce que j’avais imaginé en voyant les photos postées sur les réseaux sociaux par d’autres athlètes. C’est absolument magique. Pour rien au monde, je ne voulais manquer ça." L’athlète du CABW va découvrir les Jeux sur le tard. À 31 ans. "Ma présence ici constitue la récompense de tout le travail effectué depuis des années. J’espère que cette expérience me servira dans l’optique des Jeux 2024." Auxquels il essaiera de participer sur 5 000 m. "Et, après Paris, je devrais monter sur le marathon", pense-t-il avant de revenir à sa série de la nuit prochaine (ce mardi, à 2 h 45, heure belge). "Elle a été programmée très tôt. Ce n’est pas l’idéal pour moi. Mon organisme répond en général mieux l’après-midi ou le soir." D.L.