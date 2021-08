À Courtrai, on réfléchit au paradis grâce à l’art contemporain

En 2018, la Ville de Courtrai expérimentait avec "Pla y " un parcours gratuit particulièrement ludique et éclairant d’art contemporain. Des artistes importants d’aujourd’hui proposaient une quarantaine d’œuvres interactives où petits et grands pouvaient "jouer" et changer ainsi leur regard sur le monde et l’art. Le succès fut une surprise : 175 000 visiteurs !

Devenu une triennale, le parcours s’appelle cette année "Para dise " et a été imaginé à nouveau par Hilde Teerlinck (qui, par ailleurs, est la commissaire de Francis Alÿs pour le pavillon belge de la prochaine Biennale de Venise) et par Patrick Ronse.

Que signifie aujourd’hui le paradis ? Nous avons compris ces derniers mois qu’il n’était ni perdu dans le passé de la Bible ni promis après notre mort, mais qu’il résidait bien ici et maintenant sur cette planète encore verte et accueillante qui a fait naître la vie, mais que nous étions en train de détruire. L’artiste Kendell Geers estime que la guerre que nous menons actuellement contre le coronavirus est en fait (ou devrait être) une guerre contre nos habitudes.

"Para dise " est la réponse de 32 artistes actuels à cette question du paradis. Une fois encore, le choix a privilégié les œuvres interactives, pouvant interpeller autant les jeunes que les adultes passionnés d’art.

À nouveau, suivre le parcours, plan à la main, permet de mieux connaître le patrimoine d’une ville candidate (comme Bruxelles !) au titre de Capitale culturelle européenne en 2030.

Une balançoire en guise de pomme

Dans le splendide béguinage tout blanc, Jacob Dahlgren a installé des centaines de rubans colorés que les visiteurs qui s’y faufilent font bouger. Le paradis est bien celui que chacun réalise dans la beauté de sa vie quotidienne.

Dans le jardin Messeyne, Jeremy Deller a posé l’Adam et l’Ève de Cranach, reconstitués en 3D, et replacés dans le paradis terrestre d’aujourd’hui. Leurs bras qui se touchent pour échanger la pomme de l’arbre de la connaissance portent désormais une balançoire sur laquelle les enfants peuvent se balancer.

Le long de la Lys, le tour Broel présente trois artistes. Kendell Geers a métamorphosé l’espace par un grand miroir sur lequel on marche pieds nus et dans lequel se reflètent des néons ayant la forme de fleurs (ou de blessures).

À l’étage supérieur, Lhola Amira a, elle aussi, placé un "pénétrable" dans lequel on foule un tas de sel marin.

L’arbre qui tourne

La présence des enfants dans le parcours et dans les œuvres est forte. Ils sont l’espoir d’un paradis sur terre, meilleur que le monde que leurs parents leur ont laissé. Au troisième étage de la tour, l’artiste afghan Aziz Hazara a placé cinq écrans sur lesquels on voit des enfants grimper au sommet des montagnes au-dessus de Kaboul et des fracas de la guerre. Dans le vent qui rugit en tempête, ils s’escriment à souffler dans de petites trompettes, celles de l’espoir malgré tout.

Le paradis, c’est parfois tourner notre regard vers ailleurs, hors de l’exploitation du monde. Sur le Hou tmarkt, Stief De Smet a planté un grand chêne des marais, mais celui-ci est placé dans un pot que le visiteur peut tourner, pour ainsi réorienter l’arbre à son gré.

Neuf cents arcs-en-ciel

Le seul lieu traditionnellement muséal du parcours est le musée Courtrai 1302. On y montre entre autres les architectures utopiques de Constant (et plus loin les maquettes follement imaginatives de Luc Deleu). L’œuvre du chorégraphe William Forsythe est particulièrement belle : une grande salle est remplie de fils à plomb qui oscillent. Le public doit entamer une vraie danse pour traverser la salle sans trop toucher les fils. C’est le visiteur qui devient chorégraphe !

Un peu partout dans la ville, on retrouve les arcs-en-ciel d’Ugo Rondinone. Près du Begijnhof, une longue palissade est couverte de 900 dessins d’arcs-en-ciel réalisés par des enfants de Courtrai. L’artiste veut en faire le plus grand arc-en-ciel du monde, signe de paix, de solidarité, de tolérance face aux minorités.

Courtrai ménage encore des surprises : découvrir Berlinde De Bruyckere, l’arbre à souhaits de Yoko Ono, un gigantesque filet réalisé au crochet, ou pénétrer dans la vieille tour rouge " des artilleurs" . Josep-Maria Martin y a réactivé une source d’eau et son jaillissement porte en équilibre un œuf en or selon une vieille tradition de Barcelone. Les visiteurs, à nouveau pieds nus, peuvent s’asseoir les pieds dans l’eau en écoutant de la musique, y célébrant la fontaine du paradis.

Le facétieux Ryan Gander a placé ses aphorismes dans la ville et propose sur la Grand-Place un curieux distributeur : pour deux euros, on reçoit soit une pierre ramenée de la plage par ses enfants, soit une œuvre de Ryan Gander !

Les petits tableaux de Robert Devriendt sont comme des instantanés d’histoires mystérieuses dont il manque des pièces, comme l’histoire des hommes qui ont oublié que leur paradis ne sera ni sur Mars ni dans cent ans, mais qu’il est aujourd’hui et ici, si on veut bien le voir.

Guy Duplat

"Paradise", à Courtrai, départ au musée Courtrai 1302, jusqu’au 24 octobre, très intéressant catalogue en français aussi.