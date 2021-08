À Watou, l’art au milieu des fermes

Cette année les amateurs d’art contemporain sont gâtés en Flandre occidentale. À côté de celle de Courtrai, Bruges a ouvert sa belle Triennale jusqu’au 24 octobre et le parcours de Beaufort tout le long de la Côte se prolonge jusqu’au 7 novembre. Et, bien sûr, on retrouve cette année le festival d’art et de poésie du village de Watou jusqu’au 5 septembre.

À quelques kilomètres d’Ypres et de la frontière française se niche ce petit village champêtre. Il n’y a pas de train, pas d’autoroute, pas de nationale, juste un bus de temps en temps. On n’y voit que des champs de houblon et de betteraves, des vaches et des cochons. Pourtant, c’est là que, chaque année, depuis 40 ans, viennent en juillet et août, par milliers, des amoureux de poésie et d’art contemporain, surtout des néerlandophones belges et hollandais certes, mais aussi des francophones attirés par le village, l’environnement de champs bordés à l’horizon par des rangées d’arbres, ses fermes somnolentes et l’art contemporain.

Pour les francophones non bilingues, s’ils perdent la beauté de la poésie tant aimée à Watou et très présente cette année (en néerlandais) avec les commissaires Chantal Pattyn, Benedicte Goesaert et Peter Verhelst, il y a le charme du village, la promenade (le coin est un repaire de cyclistes) et l’art contemporain.

Parcours modifié

Cette année, le parcours change. On n’y trouve plus - hélas - la belle grange du Douviehoeve. En échange, le festival s’élargit au château de Lovie à une dizaine de kilomètres, château délabré, plein de nostalgie, dans un beau parc. Le parcours se poursuit brièvement dans la Gasthuiskapel de Poperinge. Dans le village même, le visiteur est invité à quitter les maisons et à s’aventurer dans les champs au-delà du nouveau cimetière.

Watou rend hommage aussi à l’écrivain et poète Stefan Hertmans, qui vient de fêter ses 70 ans.

Sur le plan artistique, l’édition est plus discrète que d’habitude. On relèvera cependant l’intervention poétique d’Edith Dekyndt dans le château de Lovie, les sculptures déconstruites et colorées de Peter Buggenhout, la présence régulière de Tracey Emin par ses néons et peintures, et la belle intervention de Lucy Skaer dans l’église, où elle a posé sur le sol comme des traces de corps en bois et pierres.

Ariane Loze

Pour ceux qui ne les connaissent pas, ne manquez pas les deux vidéos d’Ariane Loze : Mainstream et Otium. Elles sont typiques de son art, où elle raconte des histoires, avec humour, et toujours une réflexion philosophique et politique. Elle y joue tous les rôles à la fois, se transformant physiquement pour incarner chaque personnage. C’est sa marque mais aussi la force jouissive de ses films qui montrent bien la pluralité des points de vue en chacun de nous.

Otium (2019), projeté à Watou en plein été, a toute sa force. La vidéo s’intéresse à la folle course du temps et à nos agendas remplis de choses inessentielles jusqu’à déborder. Comment arrêter ce temps et retrouver celui de vivre ? Le film montre les vertus créatrices de l’otium (l’oisiveté) face au negocium (la fièvre du commerce). Revendiquer l’otium devient un geste politique.

G.Dt

Festival d’art de Watou, jusqu’au 5 septembre - www.kunstenfestivalwatou.be