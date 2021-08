Liège Réfection de voiries

Dimanche, sur Facebook, l’échevin des Travaux Roland Léonard a indiqué que " les services des travaux entament déjà les réfections des voiries les plus touchées " à la suite des inondations de la mi-juillet. Soit les rues Romaine et Boileau ainsi que le quai Saint-Paul de Sinçay à Angleur. " Nous œuvrons aussi à la sécurisation des abords de la Vesdre à Chênée et faisons tout pour garantir une rentrée sereine dans nos écoles ", a-t-il précisé. J. Def.