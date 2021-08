Gilly La foire de Charleroi est lancée jusqu’au 23 août

À cause des travaux de la Ville-Haute, la foire de Charleroi a été transférée à Gilly, sur la place Jules Destrée. Mais depuis ce samedi et jusqu’au 23 août, une bonne vingtaine d’attractions sont accessibles. Autos-tamponneuses, palais des glaces, montagnes russes, pêche au canard, pommes d’amour, tire pipes et bien sûr croustillons… Les forains promettent de quoi s’amuser pour les petits et les grands. Le week-end, la foire sera ouverte jusqu’à minuit, contre 23 heures en semaine. Le port du masque y est obligatoire. JVK