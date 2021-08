Entreprenariat Il est désormais possible de créer sa société en ligne

Depuis ce dimanche, il est possible de constituer une société par voie numérique. Jusqu’ici, les entrepreneurs devaient se rendre en personne chez le notaire pour apposer leur signature sur l’acte. Désormais, la passation de l’acte pourra se faire par voie électronique, à distance, lors d’une vidéoconférence avec le notaire. Cette numérisation s’applique à toutes les personnes morales et n’engendrera aucun coût supplémentaire pour les entrepreneurs. Plus de 32 000 sociétés sont créées chaque année. (Belga)