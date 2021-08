Scènes Brochettes d’humoristes en bord de lac

En cours avec notamment Sex and Jealousy (TTO) et Il faut cultiver notre jardin (Cie La Superbe), le festival Il est temps d’en rire ne fait pas mentir son nom. À l’affiche à Genval pour les prochaines semaines, les plateaux s’enchaînent, chargés de copieuses brochettes d’humoristes pour The Belgian Comedy Show. Dont une soirée spéciale bilingue présentée par Bert Kruismans et le collectif What the fun (6/8), Manon Lepomme, Denis Richir, Nikos et Sacha Ferra (8/8), Freddy Tougaux, Gaëtan Delferière, Florent Losson et Sérine Ayari (15/8), Guillermo Guiz, Gérémy Credeville, Aymeric Lompret et Florence Mendez (21/8) ou encore Dan Gagnon, Julie Villers, Rudy Goddin et Alex Vizorek (22/8). M.Ba.

Programme complet sur www.ilesttempsdenrire.be - 0470.03.93.94.