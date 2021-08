Climat Une nouvelle grande action pour le climat sera organisée le 10 octobre

Les activistes de Youth for Climate et de la Coalition Climat, un collectif de 80 organisations, organiseront une nouvelle action le dimanche 10 octobre. Intitulé Back To The Climate, l’événement veut rappeler au monde politique que des progrès urgents sont nécessaires dans la lutte contre le changement climatique. La forme de cette action n’est pas encore connue et dépendra des mesures sanitaires en vigueur. (Belga)