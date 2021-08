Automobilisme/24 Heures de Spa Victoire de Ledogar-Nielsen-Pier Guidi

Au terme d’un final époustouflant, la Ferrari 488 Iron Lynx pilotée par l’Italien Alessandro Pier Guidi, le Danois Nicklas Nielsen et le Français Côme Ledogar a remporté dimanche la 73e édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps devant l’Audi R8 WRT des Belges Charles Weerts et Dries Vanthoor et du Sud-Africain Kelvin van der Linde. Une édition qui restera dans les annales pour son final spectaculaire entre Alessandro Pier Guidi et Dries Vanthoor. Alors que la Ferrari semblait partie pour s’imposer, la pluie a fait son apparition à 40 minutes de l’arrivée. L’Audi en profitait pour reprendre la tête alors que la course était neutralisée. Relancée, la course s’est jouée au sprint. Revenu sur Vanthoor après la relance, Pier Guidi reprenait la tête à moins de 10 minutes de l’arrivée après une superbe manœuvre à l’extérieur à Blanchimont. Offrant ainsi un deuxième succès à Ferrari à Spa après 2004. Jamais ces trois pilotes ne s’étaient imposés aux 24 Heures. (Belga)