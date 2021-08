Seraing Deux jeunes tués dans un accident

Vendredi soir, sur le boulevard Galilée à la Bergerie, un accident a coûté la vie à deux jeunes qui circulaient sur un scooter. Celui-ci, seul en cause, a effectué une sortie de route. Matteo F. avait 16 ans tandis que son cousin, Karim Khayat, allait avoir 20 ans ! Tous deux provenaient du quartier du Val Potet, non loin de là… Les deux jeunes étaient fort appréciés dans le quartier, comme on a pu le constater le lendemain, lors d’un rassemblement en leur hommage organisé par des amis au square du Val Potet. Plusieurs dizaines de personnes s’y étaient rassemblées.

J. Def.