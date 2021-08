Hippisme Face Time Bourbon égale Bold Eagle

Très attendu chaque année, le Grand Prix de Wallonie, seule course de "Groupe 1" organisée en Belgique, s’est disputé dimanche en soirée, à Mons. Réservée aux meilleurs trotteurs internationaux, elle a accouché du scénario attendu. Face Time Bourbon, double vainqueur en titre du Grand Prix d’Amérique, s’est en effet imposé aisément au terme des 2 300 mètres. Le protégé de Sébastien Guarato a mené la course de bout en bout avant de prendre le large dans la dernière ligne droite et ainsi confirmer sa victoire de l’an dernier. Avec ce deuxième succès, il rejoint Bold Eagle au palmarès du Grand Prix de Wallonie. Ce Bello Romain et Rebella Matters ont respectivement fini deuxième et troisième, à distance du champion.

Ch.S.