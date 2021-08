Forest Quelque 70 sérigraphies de l’artiste Samuel Idmtal au profit de Handicap International

Vous avez peut-être aperçu ses œuvres sur des murs de la capitale. L’artiste bruxellois Samuel Idmtal (39 ans), reconnaissable à sa palette de couleurs explosive, se lance désormais dans une collaboration avec Handicap International. Septante sérigraphies de l’artiste sont désormais mises en vente au profit du projet "Djama Inasimama", qui vise à améliorer les soins de réadaptation dans les communautés les plus pauvres de Kinshasa. " La thématique des enfants en situation de handicap me touche beaucoup. J’ai donc eu envie de m’investir à 200 % dans ce projet qui permettra à des enfants de retrouver le chemin de l’école ", nous confie le graffeur de Forest mais jettois d’origine. Samuel Idmtal aimerait d’ailleurs encore réaliser d’autres sérigraphies, pour au total en vendre une centaine. " On espère récolter un maximum d’argent pour le projet." Le prix des œuvres varie entre 89 et 119 €. Ro. Ma