Aiseau-Presles Quel avenir pour les maisons les plus sinistrées ?

Les intempéries de la mi-juillet ont dévasté bon nombre d’habitations. Et pour certaines, c’est la stabilité tout entière qui est compromise. Par anticipation, la commune a suivi l’avis des pompiers pour que les habitants ne puissent plus réintégrer leur logis peu stable. Afin de rendre un avis définitif et officiel, des experts se présenteront ce lundi sur les lieux pour un verdict définitif. Les assurances interviendront pour les personnes assurées. Quant aux autres, c’est le fond des calamités publiques qui statuera sur l’avenir des maisons. Tous les habitants ont été relogés. F.Ng.