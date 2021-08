6

Balades déchets

L’opération de nettoyage des quartiers se poursuit dans les cités de logements d’Ans et Awans. Quand ? Le 8 août cité Champ d’aviation à Ans, le 14 août cité Vandervelde à Loncin, le 22 août cité Al’Trappe à Alleur, le 29 août cité des Charrons à Loncin, le 5 septembre à l’ancienne cité des Français à Ans et le 12 septembre cité des Saules à Awans. Plus d’infos au 0495/91 32 83 ou au 0470/31 15 68.