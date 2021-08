C’est le moment de lancer Refaelov

D 1 A Anderlecht a frôlé le début de saison catastrophique à Eupen. À deux reprises, la barre transversale a évité que le Sporting ne se retrouve avec un 0 sur 6. Le 1-1 n’est pas un bon résultat non plus, mais la crise est parée, quelques jours avant le premier match européen d’Anderlecht (jeudi, 19 h, à Tirana) depuis décembre 2018 à Zagreb.

Si les Mauves sont rentrés avec un point du Kehrweg, c’est grâce à la montée au jeu de Lior Refaelov. C’est lui qui, en gardant bien le ballon et en donnant quelques passes litigieuses, a mis un terme aux assauts eupennois. Ngoy, N’Dri, Prevljak, Peeters : ils sentaient que la bête blessée de Bruxelles était sur le point de s’écrouler. Seule la réussite ne souriait pas aux hommes de l’atypique coach allemand Krämer.

Complimenté

Refaelov a-t-il enfin convaincu Vincent Kompany que sa place n’est pas sur le banc mais dans l’équipe, malgré son profil qui ne correspond pas vraiment à ce que Kompany recherche ? À 35 ans, on choisit ses moments, on ne chasse plus comme un fou et on n’a plus l’intensité d’un jeune de 20 ans.

Kompany n’a pas fait de promesses mais a quand même complimenté son Soulier d’or. "Il nous a apporté beaucoup. Il était propre au ballon et nous a offert des situations qu’on avait eu du mal à se créer pendant le reste du match."

En préparation, Refaelov n’avait pas séduit Kompany. "Il a son âge. Moi, au-delà de mes 30 ans, je faisais des préparations dont vous disiez : ‘Vincent, c’est terminé.’ Refa s’est préparé pour le moment où il doit être prêt."

Mais sera-t-il titulaire à Laç, l’adversaire albanais de jeudi ? "On a trois matchs cette semaine et trois matchs la semaine prochaine", répond Kompany. "Il aura sa chance, comme tout le monde. Chaque chose en son temps. Je ne veux pas perdre des joueurs pour cause de blessure."

Seulement, le temps presse à Anderlecht. Malgré l’absence d’un avant-centre, on sent qu’une nouvelle défaite va créer un malaise, voire une crise. "Il y a toujours de la pression à Anderlecht", philosophe Kompany. "Moi, je cherche des solutions. L’équipe évolue pas à pas. On va grandir."

Un désarroi défensif et… offensif

Une nouveauté à Eupen était un système plus défensif. En perte de balle, le Sporting évoluait avec cinq défenseurs. Mais la stabilité défensive n’a pas encore été trouvée. "Nous avons concédé trop d’occasions", avouait Kompany. "Mais n’attachez pas trop d’importance au système : mes principes (NdlR : une pression haute sur le porteur du ballon) restent les mêmes."

Offensivement, le chantier est tout aussi grand. Anderlecht s’est créé peu d’occasions et a dû profiter d’une erreur du gardien Nurudeen pour marquer. "J’ai quand même vu quelques situations intéressantes, mais on a fait les mauvais choix au dernier moment", regrette Kompany.

L’analyse de l’Eupennois Jens Cools ne doit pas avoir fait plaisir au T1 mauve : "Tout comme à Bruges la semaine passée, on a dû courir beaucoup après le ballon. Mais contre Bruges on a dû courir en profondeur, contre Anderlecht dans la largeur."

Yves Taildeman