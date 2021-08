Médaille d’or autour du cou ("elle est très belle !") et ongles dorés ("une tradition depuis quelques années"), c’est une Nina Derwael se sentant "fantastiquement bien" et ne pouvant "toujours pas y croire" qui est revenue sur son exploit à sa descente du podium où elle a fait résonner l’hymne national belge. "Cette Brabançonne, c’était un moment magique ! J’avais l’impression de rêver et que j’allais me réveiller. C’est un sentiment indescriptible. Dommage que ma famille ne puisse être là et que je doive encore attendre deux jours pour partager ce succès avec eux. C’est dur. Mais on était prévenus et je m’y suis préparée."

La nouvelle championne olympique a dû faire preuve de ténacité pour en arriver à ce résultat exceptionnel. "La préparation a été longue, la semaine a été longue et la journée de dimanche a été longue, la finale étant programmée tard. Et en plus il y a eu du retard ! C’était réellement éprouvant."

Nina n’avait pas souhaité regarder la prestation de sa principale adversaire, Sunisa Lee, et ignorait tout de son score. "Son exercice m’a semblé moins long que lorsqu’elle place tous ses enchaînements mais cela ne m’a pas occupé l’esprit. Cela ne m’aurait pas aidée de savoir ce qu’elle avait fait. En principe, cela n’a aucun intérêt dès lors que j’arrive à faire mon propre exercice. Lors de cette finale, tout le monde était sous tension et je suis contente que cela se soit bien passé. Les attentes, à commencer par les miennes, étaient énormes. Je me suis dit : ‘Tu as fait tout ce qu’il fallait à l’entraînement, maintenant profite, en espérant avoir un petit brin de chance’. Et c’était le cas. Si une fille s’était montrée meilleure, je l’aurais accepté, du moment que mon exercice s’était déroulé comme je le voulais. J’aurais pu me contenter d’un autre métal."

Mais l’or lui va tellement bien !

L.M., à Tokyo