Cynthia Bolingo, une si cruelle désillusion

Ce que l’on craignait depuis quelques jours s’est malheureusement confirmé ce dimanche soir : Cynthia Bolingo n’est pas en mesure de s’aligner au cours de ces Jeux olympiques de Tokyo. Une catastrophe pour la sprinteuse qui avait réussi une saison tellement aboutie jusqu’à présent et qui rêvait de disputer une finale olympique sur 400 m en plus d’aider nos relais à terminer le plus haut possible. Et ses interviews récentes au cours desquelles elle répétait son envie "de profiter du moment" et de ses récents bons résultats de nous revenir en tête.

"C’est dur, c’est terriblement dur", commente sa coach, Carole Bam, avec qui Cynthia Bolingo partage tout, les joies comme les peines. Et cette fois, c’est donc l’immense déception de ne pouvoir défendre ses chances en raison d’une blessure dont elle souffre depuis le stage d’acclimatation à Mito. "Une déchirure de 15mm des fascias", précise sa confidente, qui avait espéré que la détentrice du record de Belgique du 400 m puisse s’aligner en finale du relais 4x400 m mixte, samedi. Las ! Lors de son dernier déboulé à l’échauffement, Cynthia Bolingo a ressenti à nouveau la douleur qui s’était estompée et, ne voulant pas aggraver sa blessure, a immédiatement décidé de céder sa place à Imke Vervaet.

"Au bord de la dépression"

Depuis dimanche, le forfait de la Bruxelloise de 28 ans s’est toutefois étendu à l’ensemble des Jeux olympiques. Lesquels s’achèvent donc avant d’avoir réellement commencé. Une situation vraiment triste pour l’intéressée, en grande forme ces derniers mois, et qui a confié toute sa peine sur les réseaux sociaux. "Depuis Mito, ce fut la course contre la montre. Malheureusement, je n’en suis pas ressortie gagnante", écrit-elle. "Mon cœur me fait tellement mal, mon esprit me joue des tours et mon corps a pris ses jambes à son cou. Je suis tout simplement exténuée et, peut-être, au bord de la dépression."

L.M.