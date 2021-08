De multiples acteurs pour plus d’inclusion

En tant que pôle d’animation territorial, la Fabrique Circuit court est un acteur de mise à l’emploi.

C’est notamment en ce sens que la Coopérative Fabrique Circuit Court a créé un "groupement d’employeurs" permettant aux entreprises présentes sur le site de se partager le temps de travail de quatre ouvriers salariés et de leurs compétences en fonction des besoins soumis par les différents acteurs présents sur le site.

"Les tâches seront variées : ils participeront à l’abattage des volailles, au lavage des bocaux, au nettoyage des entrepôts, à la préparation des commandes…", détaille Benoît Dave, codirecteur de Paysans-Artisans et membre de la coopérative. Leur flexibilité est un atout indéniable, rendant "le modèle économique plus agile".

Des femmes en formation à la Légumerie

Ces travailleurs voyageront entre les différents pôles d’activité et rencontreront, à la Légumerie, les ouvrières de l’entreprise d’insertion par le travail Forma, qui en est l’opérateur principal.

Ces femmes actuellement formées au nettoyage et à la petite restauration - une filière de conserverie pourrait naître de ce nouveau partenariat - seront responsables du nettoyage, de l’épluchage et de la découpe des légumes, tant pour satisfaire les besoins de l’ASBL qu’à destination des cuisines de collectivité. En effet, "nous visons à fournir un repas par semaine à toutes les collectivités de Namur, ambitionne Thérèse-Marie Bouchat, codirectrice de Paysans-Artisans. C’est une manière de mettre le pied dans la porte : en amont, on développe l’offre des produits artisanaux et on soutient les producteurs - principalement les maraîchers - en ouvrant des débouchés pour leurs produits. En aval, fournir les cuisines de collectivité permet d’élargir la base sociale de ceux qui consomment ces produits, tout le monde ne poussant pas la porte des magasins".

Du personnel malentendant à la Bocalerie

Enfin, des personnes porteuses de handicap de trois institutions namuroises travailleront à la Bocalerie, partageant l’atelier avec les ouvriers du groupement d’employeurs et les artisans-transformateurs qui réalisent leurs conserves.

"La Bocalerie est une activité adaptée à un public malentendant, motive Thérèse-Marie Bouchat. Le rythme peut par ailleurs y être adapté." Enfin, ce souci d’inclusion "participe à redonner du sens au travail", ponctue Benoît Dave. Un objectif que Paysans-Artisans poursuit dans chacune de ses initiatives.V.V.Vy.