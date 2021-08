Blancs : Bacrot

Noirs : Carlsen

Quart de finale, première partie

Sotchi, le 28 juillet

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Cf6 5. 0 - 0 Fe7 6. Te1 b5 7. Fb3 0 - 0 8. a4 C’est ce qu’on appelle le système anti-Marshall, car il évite le gambit qui se présenterait après 8. c3 d5 9. exd5 Cd5 10. Cxe5 Cxe5 11. Txe5 c6 etc. 8... Fb7 9. d3 d6 10. Fd2 Ce coup n’est pas inconnu, mais il a surpris le champion du monde, qui ne s’y était pas préparé. 10… Dd7 11. Cc3 Ca5 L’héritage de Tchigorine (8. c3 d6 9. h3 Ca5 10. Fc2 c5) : le Cavalier fait place au pion, qui ne tardera pas à rejoindre c5. 12. Fa2 c5 13. Ce2 Le plan thématique, il se dirige vers g3, pour occuper l’avant-poste en f5. 13... Cc6 14. Cg3 d5 L’esprit de Frank Marshall ! Carlsen a, paraît-il, suivi cette voie faute de temps, car il ne lui restait déjà plus qu’une demi-heure pour atteindre le 40e coup. 15. exd5 Cxd5 16. c3 Pas encore 16. Cxe5 Cxe5 17. Txe5 Ff6 et les Noirs récupèrent le pion en b2. 16... Tad8 Il mise sur la contre-attaque vers d3. Le passif 16… f6 aurait exposé trop de cases blanches après 14. Ch4 ou d’abord 14. h4 - h5 puis Ch4 - f5. 17. axb5 axb5 18. Cxe5 Bacrot a beaucoup hésité. Son avance à la pendule a fondu comme neige au soleil… 18… Cxe5 19. Txe5 Fd6 20. Te1 L’étonnant 20. Tg5 mériterait une analyse séparée : 20… Fe7 21. Te5 Fd6 22. Tg5 conduirait à la répétition des coups. Et si plutôt 20… h6 alors 21. Txg7 + Rxg7 22. Fxh6 + Rxh6 23. Dh5 + Rg7 24. Dg5 + avec échec perpétuel 20… Cf4 Vers g2 et d3, la réplique est forcée. 21. Fxf4 Fxf4 Les Noirs ont sacrifié un pion, mais disposent des deux Fous sur un échiquier dégagé. 22. Ce4 Il tâche de s’accrocher au butin. Il aurait pu le restituer via 22. d4 ou 22. Dh5 22... Dc7 Pour couvrir c5, tout en menaçant h2. 23. g3 Un coup risqué, car il favorise l’action du Fb7. Et ceci alors que le Fa2 végète sur l’aile opposée. Il était encore possible de rendre le pion via 23. Dh5 c4 24. dxc4 bxc4 25. b4 cxb3 26. Fxb3 Fxe4 27. Txe4 Dxc3 28. Tb1 Dd3 29. Tee1 etc. 23... Fe5 Stratégie de harcèlement : il retient le pion en d3 et provoque un nouvel affaiblissement 24. f4 Fd6 Maintenant enfin, les Noirs ont le dessus. Le plan consiste à porter la Dame en c6 pour ériger une batterie vers g2 et déstabiliser ensuite le Ce4 grâce aux coups de bélier successifs en c4 et f5. 25. Dh5 Le tentant 25. f5 se heurtait à 25… c4 (25... Fxe4 26. Txe4 Fxg3 27. De2 !) 26. d4 Ta8 quand le Fa2 a des ennuis. On voit ici que l’échange en b5 n’était pas opportun. 25… Dc6 26. Dh3 Pour couvrir le mat en g2, tout en gardant un œil sur h7. 26... c4 27. d4 Tde8 27... f5 menait également à la victoire. Voici la variante principale : 28. Cg5 h6 29. Ce6 Tde8 première pointe ! 30. Cxf8 Dh1 + 31. Rf2 Df3 + 32. Rg1 Txe1 + 33. Txe1 Fxf4 seconde ! 34. Cg6 (34. gxf4 Dxh3) 34... Fe3 + 35. Txe3 Dxe3 + 36. Rf1 Dc1 + 37. Rf2 Dxb2 + 38. Rg1 Fe4 troisième ! Et les Noirs gagnent. 28. d5 La meilleure chance car elle force les Noirs à calculer de longues mais délicates combinaisons. 28… Dxd5 Voici l’une des solutions, elle sera bientôt couronnée d’un sacrifice de Dame. Une suite remarquable, signalée par Nigel Short, commençait par 28… Db6 + 29. Rf1 Fxd5 30. Cf6 + gxf6 31. Dg4 + Rh8 32. Df5 et maintenant l’invraisemblable 32… Fa3 !! 33. bxa3 (33. Dxd5 Fxb2) 33... Dc6 34. Tad1 Fh1 35. Dc2 Fe4 36. Dd2 Fc2 !! et gagne. Cependant le plus simple était apparemment 28… Db6 + 29. Rf1 Fb8 !! Vers a7 et g1 à défaut de b7 et g2 ! 29. Tad1 Txe4 !! Les prochains coups ont été joués à la vitesse de l’éclair. Carlsen, qui était descendu en dessous des deux minutes a donc pu en récupérer trois ou quatre grâce à l’incrément. 30. Txd5 Txe1 + 31. Rf2 Tfe8 32. Te5 ! Et surtout pas 32. Txd6 ?? T8e2# 32... Fxe5 Une faute ! Le gain, désormais très difficile à trouver, s’obtenait en gardant le Fa2 derrière de solides barreaux : 32… T1xe5 33. fxe5 Fc5 + 34. Rf1 Fe4 !! 33. Rxe1 Fxc3 + 34. Rf1 L’affaire est plus compliquée que jamais. Le Roi blanc reste en plein courant d’air et les Noirs ont assez de matériel pour la Dame, mais celle-ci menace de pénétrer en d7. 34... Fc8 35. Dg2 Vers c6 cette fois. Il valait pourtant mieux fermer la diagonale du Fc8 et donner plus d’espace au Roi en jouant 35. g4 ! Fxb2 36. Dg2 etc. 35... Ff5 Il joue pour le mat, mais permet à la Dame de revenir au centre. Le coup juste était 35… Td8 !! 36. bxc3 Td1 + 37. Re2 Fg4 + 38. Re3 Td3 + 39. Re4 Ff3 + 40. Dxf3 f5 + ! et gagne. 36. Dd5 Vers b5 et f5, tout en surveillant la case d4. Si 36. Dc6 Fh3 + 37. Rf2 Fd4 + 38. Rf3 Te3 + 39. Rf2 Te6 + et prend la Dame. 36… Fe6 37. Dc5 Fxb2 38. Rg2 ! Fd7 39. Dd5 La faute décisive. La nullité s’obtenait par 39. Dc7 Ff5 40. Dc5 Fd7 41. Dc7 avec répétition des coups. 39… Td8 Les pions passés et liés sont irrésistibles. 40. Dc5 Ff6 41. Fb1 g6 42. g4 Désespoir 42… Fxg4 43. Dxb5 c3 44. f5 g5 Et les Blancs abandonnèrent.

Luc Winants

Grand Maître International