Go Britain !

Après l’épreuve de dressage disputée jeudi et vendredi, c’est le cross qui figurait au programme des cavaliers de concours complet, dimanche, à Tokyo. Et comme attendu, l’épreuve a provoqué quelques bouleversements au sein des classements individuel et par équipe. Contre toute attente, c’est l’Allemagne qui peut être considérée comme la grande perdante de la journée, à l’image de son cavalier de tête, Michael Jung, qui est passé de la première à la dixième place du général au terme de la journée.

En selle sur Chipmunk FRH, l’Allemand a écopé de onze points de pénalité pour avoir déclenché le dispositif frangible installé sur la pointe de l’obstacle numéro 14. Et bien que deux parcours de saut d’obstacles figurent au programme de ces JO, il faudrait désormais un miracle pour que le double champion olympique (2012 et 2016) monte sur le podium individuel ce lundi. Et ses chances ne sont guère plus élevées avec la Mannschaft qui est passée du deuxième au sixième rang à l’issue du cross.

L’Allemagne se réconfortera toutefois avec la deuxième place de Julia Krajewski (Amande de b’neville) qui s’est installée dans le sillage d’Oliver Townend (Ballaghmor class). Deuxième après le dressage, le Britannique a bouclé son cross sans la moindre pénalité pour s’emparer de la tête du classement et se rapprocher du titre olympique. "C’est une compétition sur trois jours et on ne sait jamais ce qu’on a jusqu’à ce qu’on soit sur la piste le dernier jour", temporisait Oliver Townend. Ce dernier a également vu ses compatriotes Laura Collett (London 52) et Tom McEwen (Toledo de Kerser) terminer leur parcours sans pénalité pour porter à dix-sept points l’avance de la Grande-Bretagne sur l’Australie en tête du classement par équipe.

Côté belge, Lara de Liedekerk-Meier a annoncé son abandon au lendemain de son entrée en lice pour cause d’une petite blessure de sa monture, Alpaga d’Arville. Le Suisse Robin Godel a quant à lui dû se résoudre, la mort dans l’âme, à euthanasier son cheval, Jet Set, victime d’une rupture d’un ligament à l’antérieur droit.

Christian Simonart