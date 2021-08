Julie Allemand : "J’ai eu un déclic mental aux États-Unis"

Romain Van der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

Il est indéniable que Julie Allemand a atteint un autre niveau. L’accumulation du championnat français, de la WNBA et des Cats a amené Julie à performer dans tous les secteurs du jeu. Fait-elle partie du top mondial ? Je suis convaincu que oui. Elle a encore une marge de progression. Elle n’est pas encore à maturité, mais son évolution constante me fait penser qu’elle a encore de beaux jours devant elle."

Pierre Cornia, T2 des Belgian Cats, est la barre. Peu connaissent aussi bien Julie Allemand que le Liégeois et ses mots résument parfaitement la joueuse qu’elle est devenue. La meneuse en est bien consciente et analyse, au moment d’affronter la Chine, comment elle est passée de bonne joueuse à celui de patronne des Cats. Notamment grâce à son passage chez les Indiana Fever, en WNBA.

La confiance

En franchissant le pas vers la WNBA l’été dernier, Julie Allemand a pris un risque payant. "En partant aux States, je devais relever un défi : me prouver que j’en étais capable."

La carrière de la joueuse a été parsemée de doutes. Elle en a balayé une grande partie en rejoignant la ligue la mieux cotée au monde. "Quand tu arrives sur le territoire américain et que tu es dans un groupe, tes équipières sont là pour toi. Elles disent que tu peux le faire, qu’il faut juste avoir confiance en soi. Elles ont une autre mentalité que la nôtre. Je me suis fondue là-dedans. J’ai beaucoup pris au niveau de la confiance. Je me dis maintenant que je peux faire ce que je veux. J’ai eu un déclic mental aux États-Unis."

Une machine de tir

Le déclic a eu un impact direct sur son jeu et ses statistiques. Quand elle est en position de tir, elle le prend. "Mon tir à trois points a été une révélation", assure-t-elle. "En match, je n’ai plus peur. Quand je dois tirer, je le fais et je me dis : ‘OK, le ballon va rentrer.’ Avant, j’hésitais, je n’avais pas confiance en moi."

Sa technique n’a pas changé. Son approche, oui. "J’ai effectué beaucoup de répétitions. Avant d’arriver à Indiana, j’étais en quarantaine. Tous les jours, je prenais mille shoots seule. Avec la machine qui me renvoyait la balle. Je ne pouvais rien faire d’autre mais cela m’a permis d’arriver à Indiana avec un tir bien calibré."

Depuis six ans, elle travaille avec la méthode de coaching Corodo basée sur des répétitions de mouvement et une mise au centre de l’athlète. Cela m’a permis de développer ce point de mon jeu.

L’œil qui voit tout

Plus tôt dans la compétition, nous avons comparé Julie Allemand à Kevin De Bruyne. Pour sa vista, sa capacité à quadriller le terrain en un coup d’œil. Il y a parfois encore du déchet dans son jeu, mais la meneuse est désormais capable de distiller les ballons dans n’importe quelle position.

"Je l’ai toujours eu en moi. On me disait d’ailleurs que je jouais trop pour les autres, que je ne pensais pas assez à moi. Je cherchais toujours la passe."

Elle a conservé cette tendance à vouloir faire briller les autres. En témoignent ses dix-huit assists en deux matchs. "Avec l’expérience, je sais de plus en plus où se situent mes équipières. On se connaît par cœur. Je sais à quelle place se trouvera après Emma (Meesseman) après un écran ou Kim (Mestdagh) quand elle attend son shoot. Il y a trois ans, je n’avais pas ces repères et je pouvais moins aisément mettre ma vision du jeu en avant."

À table avec modération

Son corps est son arme principale. "Quand il faut se reposer, je fais de la musculation. C’est comme cela que je fonctionne." De quoi pouvoir déménager contre des joueuses plus costaudes. "Elle est tonique et rapide", affirme Pierre Cornia. "Prenez ses stats. Elle est partout sur le terrain grâce à ses qualités physiques."

Elle a également changé son approche alimentaire. "Avant, je me foutais de ce que je mangeais. Cela a changé, même si je ne suis pas parfaite. Je fais aussi attention à mon sommeil, à mon repos."

Être une patronne

Chaque année est une nouvelle étape dans sa carrière. Et elle s’est fixé un nouvel objectif : travailler son leadership. "L’équipe commence déjà à bien s’identifier à elle, à son rythme, à son style", dit Cornia. "Elle n’est pas encore à maturité mais va encore grandir."

Elle se dit plus à l’aise chez les Cats. "J’ai toujours eu du mal à prendre le lead. J’ai toujours voulu le faire par l’exemple, pas par la voix. Je ne parle que quand j’ai quelque chose d’important à dire. Mais mes équipières d’Indiana m’ont dit que je devais le faire pour devenir une grande joueuse. Je suis encore loin d’où je voudrais être mais je suis sur la bonne voie."