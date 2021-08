La Journée

Inondations en Wallonie : Elio Di Rupo (PS) ne veut pas d’une commission d’enquête

Selon le dernier bilan officiel, 38 personnes ont perdu la vie suite aux inondations qui ont frappé la Wallonie. Les dégâts sont encore nombreux et les causes exactes ne sont pas encore connues. L’idée d’une commission d’enquête parlementaire, elle, n’est pas à l’ordre du jour. Interrogé par nos confrères du journal Le Soir, le ministre-Président wallon, Elio Di Rupo (PS), se montrait plutôt opposé à l’idée. "Nous voulons tout savoir. Mais un juge d’instruction a été nommé. Je m’en réjouis. Pour le moment, il faut le laisser travailler sans aucune pression médiatique ou parlementaire. Que pourrait faire une commission d’enquête sans interférer dans son travail ? Les politiques ne sont pas armés pour un tel travail, ils n’ont pas les compétences techniques", a-t-il indiqué au journal Le Soir.

Verviers envisage de se porter partie civile

Le prochain collège échevinal de Verviers envisagera la possibilité de se constituer partie civile, a affirmé la bourgmestre Muriel Targnon. Sauf avis juridique contraire, il paraît "logique de le faire", a-t-elle déclaré lors du dernier conseil communal. "Tout le monde se pose la question de savoir ce qu’il s’est exactement passé durant la nuit", a embrayé Mme Targnon, indiquant qu’à ce jour elle n’avait pas toutes les explications. La Ville de Verviers n’entend pas interférer avec l’instruction initiée par le parquet de Liège.

La vaccination en entreprise évoquée au prochain Codeco

Les entreprises veulent savoir si leurs employés ont été vaccinés ou non, mais légalement elles ne sont pas autorisées à le demander, car il est interdit de demander des précisions médicales les concernant aux travailleurs. "C’est pourtant dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les employés", relève Martine Taeymans du Voka, l’organisation patronale flamande. "En tant qu’employeurs, nous sommes responsables de la sécurité et du bien-être sur le lieu de travail et devons donc tout faire pour que chacun travaille dans un environnement sûr et sain." Le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) dit se rendre compte que l’interdiction d’accès à cette donnée médicale se heurte au devoir de préserver la santé de l’ensemble des travailleurs. "Le sujet sera certainement abordé lors du prochain Comité de concertation prévu en août", a répondu son cabinet dans les journaux de Mediahuis.