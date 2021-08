La Maison de jeunes Bug-1 a investi ses nouveaux locaux

Il y a cinq ans maintenant, suite à une idée lancée par Vincent Girboux, qui était échevin en charge de la Jeunesse à l’époque, la dynamique de création d’une Maison de jeunes avait été lancée à Genappe. Au départ, il y avait un local de 20 mètres carrés et deux animateurs qui avaient pour mission d’aller à la rencontre des jeunes, se sont souvenus les responsables samedi soir, au moment d’inaugurer les nouveaux locaux de l’ASBL, devenue le Bug-1.

En quelques années, beaucoup de chemin a été parcouru. L’équipe comprend aujourd’hui quatre animateurs et un coordinateur, et neuf ateliers sont organisés, allant du rap à la boxe féminine, de la cuisine au mini-foot en passant par le jeu de rôle ou le DJing. Encadrés par la Maison de jeunes, les habitants du Lothier ont créé plusieurs festivals, ont mené à bien des projets artistiques, sont allés à Montréal à deux reprises, ainsi qu’à New York.

Au quotidien, 20 à 30 jeunes fréquentent les lieux et, en prenant en compte ceux qui participent ponctuellement aux différentes activités, la MJ touche au moins une centaine de jeunes de 12 à 26 ans habitant à Genappe.

Un bâtiment modulable

Mais les locaux, situés dans la "Maison Beghin", n’étaient pas des plus adaptés à cette activité en expansion perpétuelle. Aussi, lorsque le 38 de la rue de Bruxelles est devenu un "Carrefour culturel", il a très vite été envisagé de faire emménager le Bug-1 dans l’ancien hôtel de ville, pour qu’il rejoigne le Relais du visiteur, le Centre culturel et le Centre d’expression et de créativité Les Ateliers du Lez’Arts.

C’est dans l’ancienne conciergerie que des travaux d’aménagement ont été réalisés, pour créer un bâtiment modulable avec des bureaux adaptés, une petite cuisine, des sanitaires, et une salle de 50 mètres carrés environ équipée d’une scène. Le montant des travaux est de 200 000 euros, avec un subside régional de 80 000 euros et 20 000 euros de la Province.

"Cela va permettre à l’équipe et aux jeunes de travailler encore mieux, de développer les projets et de renforcer les synergies avec les autres associations du 38, confirme Émilie Lavaux, la présidente de la MJ. S’installer ici, cela veut aussi dire bénéficier du jardin, qui est un espace idéal pour les activités à l’extérieur."

À propos de projet, le Bug-1 n’en manque évidemment pas. Les prochains concernent la radio, avec la création de petites émissions et de podcasts, et un nouveau voyage à Montréal pour aller voir ce qui se fait sur place en la matière est envisagé.V.F.