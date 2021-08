La navigation des kayaks interdite sur l’Ourthe et la Lesse

L’ASBL Wallonie Aventure Nature et Tourisme et la Fédération des loueurs de kayaks viennent de monter au créneau pour protester contre l’interdiction de la navigation des kayaks, notamment sur l’Ourthe et la Lesse dans les deux provinces de Namur et Luxembourg.

"La pratique du kayak a été suspendue et reste interdite bien que toutes les précautions et les contrôles aient été effectués sur le terrain, par les opérateurs mais aussi par les agents qualifiés", déplore Olivier Pitance, administrateur de Dinant Évasion.

Il déplore que vingt entreprises soient à l’arrêt alors que les conditions sont bonnes depuis une semaine.

À la Roche-en-Ardenne, Manu Goldschmidt, cogérant d’Ardenne Aventures, ne comprend pas pourquoi la navigation reste interdite sur le tronçon Nisramont-Maboge alors que le débit est de 10 m3 par seconde et que tous les déchets ont été retirés de la rivière.

Au Service public de Wallonie, Nicolas Yernaux, le porte-parole, rappelle qu’il convient d’appliquer le principe de précaution. "Je comprends la frustration des loueurs de kayak, souligne-t-il. Nous sommes en pleine saison et c’est leur gagne-pain. Cela dit, il faut comprendre que les cours d’eau qui ressemblaient à des zones de guerre il y a peu ne vont pas, du jour au lendemain, redevenir des zones de jeux."

Nicolas Yernaux précise que si la vie doit reprendre son cours, il faut s’assurer que la sécurité des kayakistes est bien garantie partout. "On a vaqué au plus urgent en retirant les amas de détritus qui jonchaient les pilastres des ponts, mais des objets contondants peuvent encore représenter un danger. Tout comme les produits chimiques. La situation sera réévaluée ce lundi." Nadia Lallemant