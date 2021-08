"La victoire n’est pas volée"

1 Dönnum a amené de l’énergie et de la percussion quand le Standard en avait besoin.

Au début, Dönnum a forcé un peu, mais c’est le syndrome classique du joueur qui débarque dans un club. Il est plein de dynamisme, d’énergie. Il a voulu forcer pour marquer son arrivée. C’est un joueur d’action, capable d’éliminer, de dribbler, de provoquer… Je ne suis pas certain que sur le but ce soit un assist qu’il veut donner. Je m’interroge toujours vu la force du ballon. Peut-être qu’il veut frapper au but ? Peu importe, il est décisif. Son entrée amène de la percussion car c’est déjà lui qui provoque le corner qui va amener ce but. Il a amené de l’énergie au moment où le Standard en avait besoin. Il a pris de la confiance, tout comme Tapsoba.

2 Les Rouches doivent apprendre à gérer la reconversion défensive.

Malgré la discussion qu’il peut y avoir sur le penalty accordé à Bastien (je n’aurais pas sifflé penalty, Bastien joue bien le coup), la victoire du Standard n’est certainement pas volée. Les Liégeois ont fait preuve d’énergie, de caractère, de solidité… Un bémol : la gestion de la reconversion défensive. Parfois, trop de joueurs se trouvent devant le ballon. Il manque parfois un pare-chocs derrière l’action pour la freiner, la stopper ou faire une faute.

3 On a le droit de s’interroger sur la condition physique des Liégeois.

Cela fait deux semaines de suite que les Rouches terminent leur match avec des crampes. Il ne faut pas que cela devienne un problème récurrent. J’ai vraiment eu l’impression que le Standard a fait appel à sa solidarité pour gagner ce match. Ils ont montré beaucoup de caractère, mais on a senti Zulte prendre le dessus physiquement en fin de rencontre. C’était pareil contre Genk la semaine précédente, quand les Limbourgeois ont égalisé dans les derniers instants de la partie. Ils n’ont pas été punis cette fois, mais on a le droit de s’interroger sur cet aspect.

4 Toujours habitué à jouer avec un point d’appui, Refaelov a dû faire les choses seul à Eupen.

Piqué au vif, Refaelov est très bien monté au jeu. Sur les minutes prestées, ballons touchés et le rendement, c’est peut-être le meilleur Anderlechtois. Il voulait peut-être remettre les choses au point aussi. Sur ses premières touches de balle, ses enchaînements, il a été le Refaelov qu’on connaît. Mais il a toujours eu l’habitude de jouer avec un point d’appui devant lui et parfois on sent qu’il le recherche. Il a dû faire les choses tout seul. Contrairement à quand il a joué avec Wesley à Bruges ou avec Mbokani à l’Antwerp, des joueurs sur lesquels il pouvait s’appuyer.