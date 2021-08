Le chaînon qui boucle la boucle

Reportage Valentine Van Vyve

Ça a été un peu lent au démarrage, le temps que chacun trouve ses marques, mais finalement ça s’est bien passé", commente, satisfait, Julian Kinard, bottes aux pieds, tablier noué à la taille et charlotte enfoncée sur la tête. Pour le lancement du Petit Abattoir coopératif, cinquante têtes ont été abattues. "La capacité devrait monter jusqu’à 500", poursuit cet éleveur de poulets bio.

Des outils adaptés aux petits producteurs

Julian Kinard est l’un des quatorze éleveurs de volailles à désormais piloter cet abattoir tout juste sorti de terre dans le parc d’activités de Suarlée (Namur). "C’est le point de départ de la Fabrique circuit court", retrace Benoît Dave. "Après la fermeture de l’abattoir d’Andenne, les petits éleveurs de la région cherchaient une alternative au grand abattoir situé à Bertrix, et qui soit adaptée aux élevages de petite taille et en plein air", poursuit le codirecteur de la coopérative de producteurs et de consommateurs Paysans-Artisans. "Ce n’est pas dans nos gènes… mais on s’est lancés !", ajoute-t-il, y décelant un nouveau moyen pour Paysans-Artisans d’accompagner le développement des filières et des producteurs.

Une série d’activités sont ensuite venues s’y greffer, au gré des demandes et des besoins remontés du terrain par les producteurs, pour former la Fabrique circuit court, un pôle d’entreprises orientées circuit court alimentaire.

Dans ce hangar de quelque 3 600 m2 seront regroupés des ateliers de transformation coopératifs, des ateliers indépendants et des espaces logistiques. Le tout dédié au circuit court. L’objectif est limpide : "donner aux producteurs primaires (maraîchage, pro duits laitiers, élevage) qui s’inscrivent dans une dynamique artisanale des outils de transformation spécifiques et adaptés" , par opposition à ceux développés pour la production industrielle et dans lesquels les petits producteurs ne trouvent pas leur place.

Un habitat groupé d’entreprises

La Fabrique circuit court rassemble ainsi en un seul lieu neuf pôles d’activité : trois ateliers coopératifs (un abattoir à volailles, une légumerie et une bocalerie-conserverie, tous constitués en coopératives et pilotés par les acteurs qui sont directement concernés), cinq ateliers indépendants (une miellerie, un presseur de jus de fruits, un producteur de crème glacée artisanale, un atelier de découpe de viande et un traiteur) et Ethiquable, un distributeur de produits bio issus du commerce équitable. Au total, une trentaine d’acteurs-partenaires seront actifs sur le site d’ici la fin de l’année.

"La Fabrique circuit court fonctionne sur le modèle d’un habitat groupé d’entreprises, explique Benoît Dave. Les occupants du site - regroupés en coopérative - gèrent les communs et sont garants de la continuité du projet ; ils mutualisent l’investissement et les outils et créent entre eux des synergies." De nouveaux produits pourraient ainsi être entièrement conçus ici. C’est notamment le cas du vol-au-vent : abattage, découpe de la volaille, nettoyage et découpage des champignons et du céleri, mise en bocaux… La chaîne de production est ainsi complétée par l’essentiel maillon de la transformation, qui manquait jusqu’ici. Ce faisant, l’objectif est aussi d’assurer de nouveaux débouchés aux producteurs.

"Pour faire émerger un nouveau modèle agricole et alimentaire en circuit court, la commercialisation est un premier pas", pense Thérèse-Marie Bouchat, codirectrice de la coopérative Paysans-Artisans, qui commercialise en direct les produits des producteurs. "Il faut aussi construire des filières complètes avec des producteurs, des transformateurs et des outils logistiques de distribution", complète Benoît Dave. En ce sens, la Fabrique circuit court constitue le chaînon manquant puisqu’elle permet aux producteurs et aux artisans-transformateurs de valoriser les produits primaires eux-mêmes. "J’ai un regard sur le travail depuis le jour 1 du poussin jusqu’à l’emballage et suis ainsi certain que le produit final est de qualité, qu’il respecte les normes d’hygiène et le bien-être animal", motive Julian Kinard.

Un point de bascule

"On assiste depuis une dizaine d’années à un point de bascule", observe Benoît Dave. Celui qui voit la demande des citoyens se faire pressante pour plus de transparence sur l’origine des produits qu’ils consomment et pour davantage de qualité. Soucis auxquels répondent les acteurs de la Fabrique circuit court. Les citoyens ont d’ailleurs été sollicités pour le financement de la Fabrique, pour compléter le capital des partenaires et les subventions publiques (Hall Relais, W.Alter, le ministère wallon de l’Emploi ainsi que celui de l’Environnement et du Bien-Être animal).

Le tout sera opérationnel début 2022. "On y intégrera ensuite une chocolaterie, un torréfacteur et un hub logistique de distribution d’un grossiste en circuit court", anticipe Benoît Dave. "Et il y a encore plein d’autres outils à imaginer !"