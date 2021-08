Le succès mitigé des chèques de relance dans les communes

C’est une des mesures prises pour atténuer le choc de la crise économique et sociale née de la crise sanitaire du coronavirus : des "chèques de relance" à utiliser dans les commerces locaux ont été mis en circulation dans de nombreuses localités wallonnes, flamandes, et également bruxelloises.

Autonomie communale oblige, chaque entité a imaginé son propre système . Etterbeek a décidé d’offrir directement à chaque habitant un chèque, un fameux "Broebel" d’une valeur de 5 €, à dépenser dans les commerces locaux. Idem à Saint-Josse avec des bons de 25 € par adulte et 10 € par enfant, et à Schaerbeek, avec des chèques de 10 € distribués aux citoyens qui en faisaient la demande.

De son côté, la Ville de Bruxelles a imaginé un système de majoration appelé "BXL-Boncadeau" : les citoyens peuvent (encore aujourd’hui) acheter des chèques locaux qui sont alors majorés de 20 % à charge de la Ville. Concrètement : achetez 100 € de chèques, vous en recevrez 120. Un dispositif similaire a également été instauré à Woluwe-Saint-Lambert.

Un résultat assez faible

Certaines localités ont quant à elles transformé des primes communales en chèques locaux (comme Berchem-Sainte-Agathe, Uccle, Ganshoren, qui avait d’ailleurs imaginé ce système avant la crise). Enfin, d’autres entités ont décidé de donner ces bons d’achat à des publics ciblés, comme le personnel communal (Evere), les bénévoles (Watermael-Boitsfort) ou les personnes impactées par la crise (prochainement à Saint-Gilles).

Plusieurs mois après l’instauration de ces chèques, l’heure est au bilan . Avec 7 336 bons individuels vendus à Bruxelles-Ville jusqu’à mardi dernier, le montant injecté grâce à l’action BXL-Boncadeau s’élève à 415 039 €. Un résultat qui semble assez faible pour une commune de presque 180 000 habitants riche en commerces.

Quarante pour cent des bons utilisés

Mais l’action n’est pas finie, et le cabinet de l’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi) se montre optimiste : "Grâce au lancement de la Pcard + Brussels, nous avons enregistré une augmentation depuis le mois de juin. Cette collaboration entre la Ville de Bruxelles et Interparking offre 15 € de crédit d’achat en shopping (le BXL-Boncadeau) et 15 € de parking (la Pcard) dans les parkings partenaires de la capitale."

Avec 150 commerces participants, la commune de Schaerbeek avait prévu 28 000 chèques de 10 €. Et 75 % de ces chèques (21 000 unités) ont été distribués… mais seulement 40 % de ces bons ont été effectivement utilisés (à savoir 8 509 chèques) !

Un taux qui interpelle l’échevine Lorraine de Fierlant. "Beaucoup de gens ont demandé un chèque mais ne l’ont pas utilisé. C’est dommage. Par contre, on a aussi distribué des chèques de 30 € au personnel communal et 66 % ont été consommés."Ro. Ma