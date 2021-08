L’envie de faire la fête "comme avant" dans les discothèques françaises

Reportage Laure de Charette Envoyée spéciale à La Grande-Motte

Paillettes, minishorts, chapeaux rouges et des bouteilles qui tournent, d’une bouche à l’autre… Devant La Dune, l’une des plus grandes boîtes de nuit du sud de la France, située sur la plage de La Grande-Motte (Gard), des centaines de jeunes affluent. Il est minuit ce 28 juillet, l’ambiance est bon enfant, la plupart des fêtards ont la vingtaine et, après un an et demi sans pouvoir danser au son des platines, c’est pour eux le grand soir !

"On veut retrouver la vie d’avant !"

La "soirée kitsch", une véritable institution dans la région, Julie et Coline, deux étudiantes de 20 ans, en rêvaient depuis leur seconde dose de vaccin. "C’est la première fois qu’on sort en boîte depuis le Covid, on a envie de se lâcher, de s’amuser, danser, retrouver la vie d’avant !" Dilan, Safi et Arno, trois collègues de 22 ans, ont eux aussi hâte de pénétrer dans l’immense cube climatisé pour "faire la fête, se toucher, se frôler, boi re dans le verre des potes, kiffer jusqu’à oublier nos prénoms, bref faire tout ce qu’on n’a pas pu faire pendant le Covid" !

"Les jeunes sont revenus, ils veulent danser, écouter de la musique, voir les DJ, on n’a eu aucun problème pour les attirer à nouveau vers nous ", assure Maxime Dagneaux, le directeur marketing de La Dune. "On doit même parfois refuser du m onde, d’autant qu’avec la jauge à 75 % on ne peut accueillir que 839 personnes, au lieu de 1 300. Le samedi soir, ça nous arrive de refuser jusqu’à 1 000 personnes ! Avant ça ne nous arrivait jamais, sauf exceptionnellement en août. Certains réservent même une semaine à l’avance."

À croire que le pass sanitaire exigé à l’entrée de la boîte ne dissuade pas les jeunes fêtards. N’étant pas encore vaccinés, Dilan et Safi ont dû faire un test dans le barnum installé devant la discothèque, munis de leur carte Vitale. Ils attendent depuis 45 minutes, sagement assis sur le muret de la plage, le SMS avec le QR code qui doit leur être envoyé. "Se faire trifouiller le nez avant d’aller danser, c’est la haine, mais c’est comme ça !" soupire Dilan.

"Le protocole est très contraignant, pour les clients comme pour nous", reconnaît Maxime Dagneaux. "Certains râlent, mais on leur explique qu’on n’a pas le choix." Une fois à l’intérieur, le masque n’est pas obligatoire. Et sur la piste de danse comme au bar personne ne le porte.

Des fêtes sur les plages

En France, la situation est très contrastée. Sur les 1 654 discothèques que compte le pays (contre 4 000 il y a quarante ans), près de 70 % ont choisi de ne pas rouvrir leurs portes le 9 juillet, après seize mois d’inactivité. Comme le Loft 89 à Rodez ou encore La Licorne au Pays basque, dont les patrons ont craint notamment que les contrôles demandés par l’État engendrent des débordements sur la voie publique dont ils seraient tenus responsables. Dans les grandes villes, certaines boîtes ont rouvert en juillet mais, faute de clients en nombre suffisant, ont décidé de fermer en août, comme Le Sacré à Paris.

"Les habitués de la nuit reviennent dans nos discothèques malgré les contraintes, surtout sur les zones de vacances, mais beaucoup de gens s’organisent désormais différemment pour faire la fête", explique Aurélien Dubois, cofondateur du club parisien Concrete (en liquidation judiciaire) et président de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes. Fiesta dans l’appartement d’un copain, rassemblement intempestif dans un square, rave party sauvage dans un champ, fête pirate, soirée sur la plage : les jeunes rivalisent d’imagination depuis le début de l’épidémie pour continuer, tant bien que mal, à danser, draguer et picoler la nuit…

Il est 1 heure du matin sur la plage du Grand Travers. À 300 mètres de La Dune, de nombreux jeunes dansent sous les étoiles. "Un soir, raconte Ella, 18 ans, étudiante à Montpellier, on s’est retrouvés à 200 sur la plage !"

La multiplication de ces soirées pose parfois problème. C’est une des raisons pour lesquelles le maire de La Grande-Motte, Stéphan Rossignol, a signé en mai, avec 14 autres élus de villes touristiques, une tribune dans Le Parisien demandant la réouverture des discothèques avant l’été. Il y voit un moyen de canaliser la jeunesse et d’éviter les fêtes sauvages jusqu’au petit matin, sur la plage ou dans des villas, sans aucun respect des règles sanitaires. Franck Louvrier, maire de La Baule et signataire, expliquait lui aussi ne pas avoir "les moyens de sécuriser les 9 km de plage où les jeunes font la fête au bord de l’eau, avec les dangers que cela comporte, à la merci des trafiquants".

Des signaux d’alerte

Dernières à reprendre, premières à refermer ? Ces derniers jours, les clusters en boîte de nuit se multiplient en France. À Lille, 80 personnes ont été testées positives au Covid-19 après avoir participé à des soirées à la boîte de nuit The Room. Dans les Vosges, au Discopolis de Charmes, un cluster au variant indien a été détecté. À Bordeaux, 123 personnes ont été testées positives après des soirées au Hangar FL. Et Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a prévenu le 19 juillet que, "si ces situations se multiplient, la question du maintien des discothèques ouvertes se posera".