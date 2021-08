Les Reds ont résisté à la pression et… aux arbitres

Tout était trop beau pour être vrai. Les prestations des Red Lions frôlaient la perfection par moments en phase de poule, surtout lors des 3es quart-temps. Leur niveau de jeu n’était pas une surprise, mais une énième confirmation. Ils avaient pris l’avion pour Tokyo en annonçant la couleur de leur médaille. Même si le staff belge peut maîtriser de nombreux paramètres, il en reste quelques-uns qui échappent à tout le monde. Les résultats de l’autre poule d’abord. Là aussi, tout était parfait. On se mettait à rêver ouvertement. L’Espagne était le Petit Poucet le plus abordable.

Mais cette affiche a aussi accentué le rôle de favori des Red Lions qui avaient tout à perdre en 60 minutes. Ils ont joué avec la pression qui leur a joué des tours en première mi-temps.

Ensuite, les arbitres. Dans le hockey moderne, l’arbitrage est un maillon instable. Le but litigieux aurait pu fissurer la maison belge. Malgré dix ralentis, personne ne peut affirmer que ce but est valide. Ou non. Le facteur chance n’est pas à sous-estimer non plus. Le poteau sur le pc espagnol aurait aussi pu tout changer. Il y a enfin les blessures. Les Belges ont payé un lourd tribut, même s’ils étaient tous sur le terrain. Tous ces impondérables ont donné à cette rencontre un caractère angoissant. Finalement, c’est au caractère que les Reds ont repris le contrôle. Ils ont résisté à la pression, aux arbitres et, surtout, à de redoutables Espagnols qui ont honoré leur maillot. On a retrouvé tous les ingrédients qui rendent le sport si magique. La route est encore longue, mais le col des quarts de finale était sans doute le plus dangereux.