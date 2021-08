Les talibans amènent la guerre aux portes de trois grandes villes afghanes

Afghanistan Ils encerclent Kandahar et Hérat, et sont entrés dans Lashkar Gah.

Après avoir mené une stratégie d’encerclement de la région de Kaboul, où siège le gouvernement afghan issu des élections, les talibans ont lancé l’offensive contre trois villes stratégiques d’Afghanistan : Kandahar, la deuxième ville du pays, Hérat, la ville de l’Ouest proche de l’Iran, et Lashkar Gah, la capitale du Helmand, chèrement défendue pendant des années par les soldats britanniques.

Chacune de ces villes est dotée d’un aéroport, qui permet jusqu’ici aux forces afghanes de se déployer plus rapidement face à l’avancée des fondamentalistes insurgés.

Des combats rue par rue se déroulaient dimanche à Lashkar Gah, où un habitant, interrogé par l’AFP, témoigne : "Chaque minute, l’aviation bombarde la ville. Chaque centimètre de la ville a été bombardé", dit-il. "Il y a des cadavres dans les rues. Ceux qui ont pu ont fui la ville. De nombreuses familles campent désormais, à la belle étoile, sur les rives de la rivière Helmand", à la sortie de la ville de 200 000 habitants.

La pression est mise aussi sur la ville d’Hérat et ses 600 000 habitants, où les talibans se sont emparés de la route entre l’aéroport et la ville. Kaboul a envoyé des forces spéciales pour repousser l’offensive, tandis que le seigneur de guerre Ismaïl Khan, vétéran de la guerre contre les Soviétiques, a engagé ses miliciens pour soutenir le gouvernement afghan.

Enfin, les talibans se rapprochent de Kandahar, leur ancien siège historique entre 1994 et 2001, où ils avaient accueilli Oussama Ben Laden. Trois roquettes ont été tirées sur la piste de l’aéroport, rapidement réparée. L’aéroport est installé dans une base militaire où furent longtemps stationnés des F-16 belges. Les talibans tentent de progresser vers la ville en prenant appui dans les maisons de civils, selon des habitants.

Des armes saisies à l’armée afghane

La prise de ces trois capitales provinciales serait un coup dur pour le gouvernement afghan car elle isolerait davantage encore Kaboul et sa périphérie. Dans le dernier mois, les autorités ont perdu 33 millions de dollars de revenus douaniers au fur et à mesure que les talibans installent leur contrôle aux postes-frontières.

Leur progression a été fulgurante depuis le retrait des troupes américaines et alliées amorcé le 1er mai dernier. Même si le contingent américain était limité à 2 500 hommes, le retrait a créé un appel d’air dans lequel les insurgés se sont engouffrés, sans rencontrer de résistance.

Au fur et à mesure de leur progression, les talibans ont acquis des armes plus perfectionnées. En juillet, une équipe de Sky News s’est rendue dans une ancienne base américaine de la province de Wardak où les talibans ont montré l’arsenal saisi aux forces afghanes et qui avait été donné par la coalition internationale : une trentaine de Humvees, des roquettes, des munitions… D’autres vidéos montrent aussi les insurgés en possession d’artillerie.

La guerre se déroule aussi sur le front de l’information. Les insurgés ouvrent exceptionnellement leurs portes aux journalistes, tandis que Kaboul dénonce les crimes de guerre commis par eux, les accusant d’être contraires à l’islam. Les services de sécurité du NDS ont également arrêté quatre journalistes locaux qui s’étaient rendus auprès des talibans dans la région de Kandahar.

Une question cruciale est la capacité de résistance des forces afghanes, dont les kandaks (bataillons) ont été entraînés par l’Otan. Plus de 60 000 soldats et policiers afghans ont été tués depuis 2001. Le président afghan, Ashraf Ghani, a reconnu dimanche des difficultés à livrer la paie aux soldats en raison de l’offensive générale talibane.Ch. Ly.