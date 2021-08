Les Zèbres si proches du sans-faute

D 1 A Le début de saison est toujours propice à la découverte des failles des équipes. Si la préparation laissait craindre le pire au niveau défensif, les Carolos montrent que les automatismes existent déjà dans cette nouvelle organisation. La pauvreté du jeu offensif limbourgeois était criante mais ce secteur a pourtant tenté en misant sur la vitesse de Koita et la vivacité de Mboyo.

La gestion parfaite d’Andreou sur les courses de l’ancien élément de Waasland a poussé Bernd Hollerbach à le sortir dès la 50e minute quand l’ex-Courtraisien ne s’était procuré aucune occasion grâce à la fiabilité de Dessoleil et Knezevic. Seuls Brüls (28e) et Balongo (51e) ont pu tester Koffi.

"Dans l’ensemble, c’était une partie relativement fermée", analyse Edward Still. "Le côté tactique a pris le dessus dès le début. Il y a eu dans ce domaine beaucoup d’évolutions tout au long de la rencontre qu’il fallait bien prendre en compte."

Le 3-4-3 de celui qui avait officié durant une saison du côté de Mouscron a gagné en prudence lorsque les Hennuyers se montraient dangereux à la récupération du ballon. Au fil du match, Van Dessel a dû reculer d’un cran sur l’échiquier. C’est qu’offensivement les pensionnaires du Mambourg se montraient supérieurs.

"Il manquait seulement un but"

Malheureusement, les mauvais choix de Bédia cumulés à sa lenteur ou le manque de justesse technique général dans le dernier centre ou devant le but ont empêché les partenaires d’Ilaimaharitra de signer un deuxième succès consécutif.

"On aurait vraiment voulu gagner. Défensivement, la prestation est bonne. Dans les derniers mètres, on doit être plus efficaces et finir nos actions. Il faut aussi de la réussite. Avec un peu de chance, on aurait pu marquer. Il manquait seulement un but", résume Anass Zaroury.

Le jeune joueur de 20 ans a été une fois de plus remuant et il a bien cru offrir un penalty aux siens après avoir récupéré une relance catastrophique de Junior Pius. "Sincèrement, au moment où il tacle, j’ai vu la main du défenseur, mais laissons le VAR faire son travail. Individuellement, j’ai réalisé un bon match mais je dois encore m’améliorer."

Le Sporting devra mettre davantage de folie dans les vingt derniers mètres et moins passer systématiquement par les pistons, comme il l’avait brillamment réalisé à Ostende, pour surprendre l’adversaire. Avec ce 4 sur 6, il s’offre surtout le droit de gommer ses lacunes tout en possédant des certitudes et de la confiance.

Julien Parcinski