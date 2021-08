"L’Inde en demi-finale ? Cela reste une bonne nouvelle"

1 "Un peu plus de pression"

"On a vite ressenti que les Red Lions jouaient avec plus de pression à cause de leur statut. Avec ce premier match à élimination directe, le stress monte en flèche. L’étape était importante. Les Red Lions n’ont pas livré leur meilleure prestation, mais l’Espagne a vraiment bien joué le coup."

2 "Il n’y a pas but"

"Le but espagnol est bizarre. Il y a eu une mauvaise communication entre l’arbitre et l’arbitre vidéo. Pour moi, il est clairement en dehors du cercle. Alors, il sleep et garde la balle plus longtemps contre son stick. Le bout final est peut-être bord de cercle. J’estime que l’image est assez claire. Le goal aurait dû être annulé."

3 "Reprendre la possession"

"Les gestes de base n’étaient pas aussi précis et rigoureux que lors des matchs de phase de poule. J’ai senti que les Belges tentaient d’aller au duel pour entrer dans le cercle. Avant, ils continuaient à faire tourner pour trouver le bon moment pour faire mal."

4 "Hendrickx et Vanasch"

"On l’a dit et redit. Une grande équipe a besoin d’un bon pc et d’un bon gardien. La Belgique a les deux. Hendrickx a des stats hallucinantes. Si nous l’avions eu à Rio, nous aurions été champions olympiques. Il libère beaucoup l’équipe en inscrivant aussi facilement ses sleeps. Nous avons aussi un gardien exceptionnel. Il a sorti beaucoup de balles dont des tirs vicieux. Il a clairement soulagé l’équipe. Je n’avais aucun doute sur le fait qu’il serait là le jour J."

5 "L’Inde et le ping"

"L’Inde est coachée par un Australien qui a pour mission d’amener plus de structure dans l’équipe. Ils évoluent beaucoup en petit jeu. Ils misent sur leur vitesse pour partir en contre. Ils sont très techniques. Ils aiment bazarder des tirs dans le cercle. C’est dur à défendre. Si tu entres dans leur jeu de ping-pong, tu te mets en danger. Plus que jamais, les Belges devront garder leur structure et la balle pour les déranger. Je pense que les Belges joueront de manière plus libérée. Jouer l’Inde en demi-finale est une bonne nouvelle. Ce n’est ni l’Allemagne, ni l’Australie. Mais soyons méfiants."