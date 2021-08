L’Union a les armes pour battre le top

D 1 A La dernière fois que l’Union saint-gilloise affrontait le Club Bruges remonte à une éternité. Au 11 mars 1973 pour être tout à fait exact. Et pour ce grand retour dans l’élite, l’Union a failli créer l’exploit. Celui de battre l’ogre brugeois, dans ses bases.

Emmenés par plusieurs milliers de supporters survoltés (environ 3 000), les Saint-Gillois ont réalisé une rencontre plus que convaincante. Peu d’équipes en Belgique ont pu faire déjouer le champion en titre comme l’Union l’a fait dimanche durant une bonne heure de jeu. Pourtant, Philippe Clement était prévenu de la manière dont les Unionistes allaient entamer la rencontre : pied au plancher, poussés par l’incroyable douzième homme en tribunes. "C’était très compliqué face à une belle équipe bien rodée qui prônait un jeu offensif et vertical. On savait que l’engouement de leur montée allait nous poser des problèmes", expliquait le coach du Club, après la rencontre.

Les Bruxellois auraient pu ouvrir le score dans les premières minutes de la partie. Le duo Deniz Undav-Dante Vanzeir faisait de l’ombre à la défense brugeoise mais, à deux reprises (5e et 10e), l’ancien buteur de Genk ratait le coche face à Mignolet.

C’était ensuite au tour de Deniz Undav de se mettre en avant dans les minutes qui ont suivi mais le gardien des Diables, pour son retour entre les perches, sauvait les meubles.

Le Marien sera un piège pour tout le monde

Face à un cador comme Bruges, il faut savoir concrétiser. Ou bien tu te fais punir par la suite… c’est forcément ce qu’il s’est passé. Un peu mieux dans la dernière demi-heure, les Blauw&Zwart assuraient leur victoire sur un coup du sort. Sobol reprenait victorieusement une demi-volée après un corner (84e).

Mazzu était forcément déçu pour son groupe. "Les joueurs doivent être fiers d’eux au-delà du résultat. On a fait une première mi-temps incroyable où nous dominions la rencontre. C’est dur mentalement pour les joueurs de perdre de la sorte car cela faisait plusieurs mois que nous n’avions plus connu la défaite. Il faudra trouver les bons mots pour remobiliser le groupe. On a simplement vu la différence entre une équipe qui a beaucoup d’expérience, de la maturité et une formation qui monte de D1B."

De gros poissons

Avec cet état d’esprit remarquable, l’Union n’aura aucun mal à faire tomber des gros poissons à la maison.

Le matricule 10 a pleinement réussi son début de saison avec ce 3/6 face à Anderlecht et Bruges. Le club de la Butte a en tout cas prouvé qu’il n’était pas là pour faire de la figuration.

Sébastien Ferrante