Maredsous a transformé l’eau en bière

Maredsous, ce n’est pas que des bières et des fromages. C’est aussi un haut lieu du tourisme wallon : l’abbaye est même la troisième destination la plus prisée dans le sud du pays, avec un peu plus d’un demi-million de visiteurs par an, dont certains s’y rendent à maintes reprises. Des chiffres hors Covid, bien entendu.

C’est le fruit d’une longue tradition née à la suite de l’inauguration, en 1888, de la ligne de chemin de fer Charleroi-Dinant. L’abbaye de Maredsous, fondée en 1872 par des moines bénédictins, devient un lieu de visite de pèlerins. "Ils viennent prier saint Benoît pour leur famille et contre le mauvais œil", explique Bernard Lorent, père abbé de Maredsous

Pour accéder à l’abbaye, ils doivent toutefois parcourir un bon bout de chemin. Cela donne soif. Ils peuvent alors se désaltérer à un robinet. "I l y avait un gobelet, attaché à une chaîne", sourit-il. On n’est jamais trop prudent.

Du fromage pour accompagner la bière

C’est alors que germe l’idée de transformer l’eau en bière. "C’est le père François Attout qui a proposé de faire une bière pour accueillir les visiteurs. Il a eu l’intuition du passage du pèlerin au touriste." La Maredsous 6° voit le jour, en 1947. "L’origine du tourisme actuel, c’est l’accueil des pèlerins."

Cette bière créée par un moine n’est toutefois pas brassée au sein de l’abbaye. "Il y avait une loi qui interdisait de produire de la bière à moins de 800 mètres d’une école car une brasserie, cela sent mauvais", rappelle le père abbé. Or le collège Saint-Benoît se trouve justement aux portes de l’abbaye. Sa production a toujours été délocalisée. C’est le groupe Duvel- Moortgat qui la brasse. "C’est nous qui choisissons notre brasseur."

Pour accompagner une bonne bière, quoi de mieux qu’un bon fromage ? C’est la naissance, quelques années plus tard, du fromage de Maredsous. Il est cette fois fabriqué à Herve par manque de lait dans la région, mais est affiné à l’abbaye. "C’est ce qui donne le goût au maredsous", assure le père abbé, tout en insistant sur le fait que la forme rectangulaire était "révolutionnaire à l’époque".

"Ce fromage a connu un succès énorme parce qu’il était bon mais aussi parce qu’il était le seul à avoir cette forme." Le maredsous et toutes ses déclinaisons sont désormais fabriqués par le groupe Bel, notamment en France, mais l’affinage du maredsous et du fagotin est toujours effectué à l’abbaye.

La bière et le fromage génèrent bien entendu des royalties. Les rentrées d’argent viennent aussi de la boutique et du centre d’accueil. Un bon dimanche ensoleillé, c’est potentiellement plus de 5 000 personnes qui consomment sur place., comme ce fut le cas début juillet "Nous sommes une destination familiale et populaire." Ils peuvent acheter des produits préparés sur place, comme un pain ou des pâtisseries. "Nous encourageons le péché de gourmandise", lance le père abbé sous forme de boutade. Vous pouvez aussi profiter de l’endroit en amenant votre pique-nique. "Cela fait partie de l’accueil."

Autant de sources de financement sans lesquelles Maredsous ne pourrait plus être Maredsous. Explications.

Méditation

"L’abbaye, c’est d’abord une abbaye", résume joliment le père Bernard Lorent. C’est aujourd’hui une communauté de 28 moines, qui ne reçoit aucune aide ni subside extérieurs. Ce sont des moines bénédictins, qui assistent à sept offices par jour.

Maredsous, ce sont aussi 4 kilomètres de toiture et des bâtiments kilométriques à entretenir et à chauffer. "Nos fenêtres sont très belles, surtout avec un rayon de soleil. Mais en hiver elles ne retiennent pas la chaleur. Nous installons du double vitrage pièce par pièce, en fonction de nos moyens, car ces fenêtres ne sont pas de dimension standard et coûtent deux fois plus cher." Les personnes qui viennent en retraite découvriront d’ailleurs un confort parfois spartiate. L’hôtellerie accueille en temps normal entre 5 000 et 6 000 nuitées par an, pour un prix d’une trentaine d’euros en pension complète. "L’hôtellerie n’est pas destinée à gagner de l’argent mais à équilibrer les frais."

Le but est de permettre à tous de pouvoir venir dans ce lieu destiné à la méditation, à la prière et au silence. "Si quelqu’un nous dit ne pas avoir grand-chose, on lui fait un prix."

C’est aussi une masse salariale importante : quelque 200 personnes à temps plein ou partiel, dont des étudiants, sont à un moment ou à autre sur le payroll de l’abbaye.

Le collège Saint-Benoît et son internat sont également dans le périmètre de l’abbaye. " La formation humaine a pour objet de développer un esprit d’excellence qui doit faire des élèves des femmes et des hommes responsables, attachés à un certain nomb re de valeurs, soucieux et capables de s’élever et d’élever les autres" , précise le site du collège.

Micro-brasserie

Maredsous, c’est encore une bibliothèque de 500 000 volumes - "une des plus importantes bibliothèques privées du Royaume" -, une Revue bénédictine de renom - "cela demande beaucoup d’argent" - ou encore le soutien au monastère de Gihindamuyaga, au Rwanda, fondé par ses soins.

C’est aussi plein de projets, dont celui d’une micro-brasserie. "J’ai ce projet depuis que je suis devenu père abbé", confie-t-il. C’était en 2004. "L’idée est de servir cette bière uniquement à l’abbaye et de remplacer l’Extra." C’est encore un projet de houblonnière ou, à défaut, de vignoble.

"C’est bien qu’une institution catholique ait ce rôle d’accueil et soit professionnelle dans son rôle d’accueil", conclut-il, attablé à la cafétéria devant un plateau de dégustation de bières de Maredsous.

P.D.-D.