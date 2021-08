L’ancienne diplomate Mary Simon est devenue la première femme autochtone à représenter la reine Elizabeth II au Canada, promettant d’œuvrer à la "réconciliation" dans un pays secoué par le scandale des pensionnats pour autochtones. "Je m’efforcerai de jeter des ponts entre les diverses origines et cultures qui reflètent le caractère unique et prometteur de notre grand pays", a affirmé l’In uite de 74 ans, qui s’est engagée à "représenter tous les Canadiens". Sa prise de fonction intervient à un moment crucial pour le Canada, confronté à des pages sombres de son passé et de sa politique d’assimilation. Des dizaines de milliers d’enfants amérindiens, métis et inuits ont été enrôlés de force dans des pensionnats pour autochtones de la fin du XIXe siècle aux années 1990, écartés de leurs familles et de leur culture. Des milliers n’en sont jamais revenus. Pour le Premier ministre Justin Trudeau, le pays a "besoin de gens comme Mary Simon, parce que nous avons besoin de gens qui construisent des ponts et nous rassemblent". Née en 1947, cette Inuite originaire du Nunavik (nord du Québec), qui a été ambassadrice aux Affaires circumpolaires au Canada, puis au Danemark, a toute sa vie défendu les droits et la culture de son peuple. S’exprimant en anglais, en inuktitut et un peu en français, l’ancienne militante pour les droits des autochtones a rappelé qu’elle avait appris à vivre entre "deux mondes". Souvent attaquée depuis sa nomination sur sa non-maîtrise du français, l’une des deux langues officielles du pays, elle s’est une nouvelle fois engagée à l’apprendre. La nouvelle gouverneure générale, qui a fait de la défense de l’Arctique l’un de ses chevaux de bataille, se penchera aussi sur la crise climatique. "Le Canada subit les conséquences disproportionnées des changements climatiques parce que l’Arctique se réchauffe plus rapidement que presque partout ailleurs sur la planète", a expliqué celle qui est la cinquième femme à représenter officiellement Elizabeth II, la cheffe d’État du Canada. Sa nomination est un geste très politique puisqu’elle a surtout des fonctions protocolaires : elle est commandante en chef des forces armées, promulgue officiellement les lois et convoque ou dissout le Parlement. Mary Simon est nommée pour cinq ans et succède à Julie Payette, qui a démissionné en janvier après des accusations de harcèlement au sein de son bureau. (AFP)