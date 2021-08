McLoed : "Le style indien est impressionnant"

Spécialiste Tennis et Hockey

Dimanche soir, les Red Lions ont fêté sobrement leur succès contre l’Espagne. Par respect pour leur valeureux adversaire. Mais également par souci de ne pas faire retomber leur énergie. Les Belges n’ont toujours pas de médaille.

Mardi, ils affronteront l’Inde en demi-finale des Jeux. "Quand j’entends que nous sommes en demi-finale, j’en ai des frissons", expliquait Tom Boon, qui n’est pas le plus impressionnable de la bande. "C’est beau. Nous avons encore deux matchs. Nous ne devons pas trop regarder le nom de notre rival car l’équipe doit se concentrer sur ses qualités. Nous devrons retrouver un visage conquérant."

Shane McLeod était déjà occupé à analyser le jeu des Indiens. Il n’a que 48 heures pour trouver les solutions. "Le style indien est impressionnant, mais leur jeu offre des solutions pour nous."

À ses côtés, Vincent Vanasch résumait le jeu indien en quelques mots. "Rapide en contre avec un gros pc."

Pour en arriver là, les Indiens ont achevé la phase de poule à la deuxième place. Ils ont été battus sévèrement par l’Australie (7-1), mais ils ont dominé la Nouvelle-Zélande (3-2), l’Espagne (3-0), l’Argentine (3-1) et le Japon (5-3). L’équipe n’a fait que monter en puissance tout en confirmant sa supériorité contre la Grande-Bretagne en quart de finale (3-1).

En Inde, la Belgique a la cote. Parattu Raveendran Sreejesh aura la mission de contenir les pc d’Alexander Hendrickx. "La Belgique est la meilleure équipe du monde", expliquait le keeper indien. "Hendrickx (sourire) fait son job. Il le fait bien. Il marque beaucoup. Mais je serai là."

Et Singh Simranjeet, 24 ans, d’ajouter : "La Belgique est favorite. Je ne vois pas un joueur plus dangereux que les autres car ce pays joue en équipe. Ils défendent tous bien. Belges et Indiens ont une grande histoire. Je vois un grand match."

Th. V.