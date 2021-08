Zirkzee la priorité, Suzuki a refusé

Anderlecht. Pas de Peter Verbeke à Eupen, samedi soir. Le directeur sportif d’Anderlecht avait sans doute d’autres choses - plus importantes - à faire que de voir son équipe souffrir face à une équipe considérée comme un candidat à la relégation. En effet, Anderlecht n’a toujours pas son avant-centre, et Kompany a tué Kiese-Thelin en le mettant sur le banc à Eupen. Depuis samedi, on connaît la priorité du Sporting : le Néerlandais Joshua Zirkzee (20 ans) du Bayern Munich. Selon des sources allemandes et italiennes, la location de Zirkzee sera officialisée cette semaine. Mais à Anderlecht on est plus prudent : le Bayern ne fait pas de cadeaux et les moyens du Sporting sont limités. Zirkzee est au Bayern depuis ses 16 ans et totalise quatre titularisations et douze montées au jeu avec l’équipe A du Bayern. Anderlecht a examiné de nombreuses autres pistes, tout en faisant des offres (refusées). Un des joueurs qui intéressaient le Sporting était le Japonais Yuma Suzuki de Saint-Trond (25 ans, 17 buts la saison passée). Anderlecht a fait une offre de 4 millions - le RSCA préfère transférer définitivement des joueurs plutôt que de les louer - mais Suzuki a fait savoir qu’il voulait partir à l’étranger. Y.T.