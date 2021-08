Namur en Mai présente Explorarium

L’équipe de Namur en Mai lance un nouveau concept d’événement : Explorarium. "Des balades immersives ponctuées de haltes d’art de rue, de concerts à la bougie et d’œuvres artistiques." Les organisateurs ont choisi la citadelle de Namur ces 4 et 5 septembre 2021 pour la première édition d’un événement qui devrait se décliner partout en Fédération Wallonie-Bruxelles dès 2022.

Autour d’art de rue, de concerts intimistes et d’œuvres surprenantes, le public pourra profiter en famille ou entre amis d’une expérience inédite ces 4 et 5 septembre 2021. Explorarium Citadelle de Namur invitera les participants à redécouvrir ce lieu exceptionnel sous un œil nouveau. Par départs différés, les groupes de 300 personnes seront accompagnés sur un parcours artistique haut en couleur de 2,6 km.

"Explorarium invitera à la redécouverte de ce lieu namurois historique exceptionnel. En journée et en soirée, nous avons a cœur d’offrir deux ambiances particulières et originales", souligne Samuel Chappel, directeur de Namur en Mai et du nouvel événement. "Nous voulons aujourd’hui prouver qu’il est possible de sublimer le patrimoine local par l’art et la culture, pour emmener le public à voyager et à redécouvrir son propre pays."

Deux offres artistiques distinctes

Le format d’Explorarium a été imaginé pour s’adapter en permanence aux normes sanitaires en vigueur. Les jauges seront limitées à 300 personnes par groupe, les espaces seront désinfectés régulièrement et les masques seront portés.

Dès aujourd’hui, le public a la possibilité de réserver son entrée sur www.explorarium.be : le ticket adulte s’élève à 25 €, le ticket enfant de moins de 16 ans à 12 € et l’événement est gratuit pour les bébés de moins de 3 ans.

Explorarium proposera deux offres artistiques distinctes. À la fois des balades en journée, mais également des séances Nocturnes à 19h30, 20h30 et 21h30. L’occasion pour les habitués de la Citadelle de la redécouvrir de nuit, sous un angle poétique. L’événement invitera une sélection d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sublimeront ce célèbre lieu chargé d’histoire, pour émerveiller petits et grands.JVE