Nina Derwael : "La Brabançonne fut un moment magique. Je n’ai pas de mots pour le décrire"

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Il était 12h45 en Belgique, ce dimanche 1er août, lorsque les finalistes des barres asymétriques ont été invitées à faire leur entrée - sous les cris de Simone Biles, venue encourager sa copine Sunisa Lee - dans la grande salle de l’Ariake Gymnastics Center de Tokyo. Huit jeunes femmes prêtes à en découdre pour l’attribution des médailles olympiques avec, parmi elles, une favorite belge, Nina Derwael, pour laquelle Justine Henin, la championne d’Athènes 2004 en tennis, avait fait le déplacement depuis les courts de tennis voisins.

Passé la présentation succincte, le moment de vérité se présentait déjà pour Sunisa Lee, la championne olympique du concours général, sacrée trois jours plus tôt. Présentée comme la principale rivale de notre compatriote, l’Américaine de 18 ans se plaçait face aux barres avant d’entamer un exercice bien en deçà des attentes et de son record (15,400 pts), une prestation sanctionnée par un total de 14,500 points à peine. Pendant ce temps, Nina Derwael, elle, visualisait son exercice dans sa tête et se livrait à un petit échauffement sommaire, histoire de garder ses muscules bien chauds. Troisième par ordre d’apparition, la Limbourgeoise, double championne du monde, s’élançait à son tour pour une trentaine de secondes, enchaînant les figures avec l’élégance et la précision technique qu’on lui connaît. Tout ne fut certes pas parfait - c’était une première finale olympique à cet agrès tout de même ! - mais le résultat de 15,200 points, dont l’annonce procura une vive émotion décelable sur le visage de notre gymnaste n°1, avait de quoi inciter à l’optimisme. Et de fait la médaille était rapidement élevée au rang de certitude avant que le passage des deux dernières concurrentes ne scelle le destin de notre reine des barres asymétriques : voilà Nina Derwael championne olympique !

Acclamée par la petite délégation belge composée essentiellement de membres du COIB munis de drapeaux s’agitant dans des tribunes quasiment vides (une bien triste image pour un si grand exploit), la Belge de 21 ans, qui succède au palmarès à Aliya Mustafina, tomba dans les bras de sa coach, Marjorie Heuls, de sa partenaire d’entraînement, Maellyse Brassart, avant d’être félicitée par les autres concurrentes.

Un exploit grandiose dans un sport universel

Le temps de préparer le podium pour la cérémonie protocolaire, Nina Derwael, suivie d’Anastasia Iliankova, sa plus proche poursuivante (14,833 pts) et de Sunisa Lee, retrouva Pierre-Olivier Beckers, membre belge du CIO qui, pour ses derniers Jeux olympiques à la tête du COIB et comme il l’avait fait pour Nafi Thiam cinq ans plus tôt à Rio de Janeiro, lui tendit la médaille d’or. Un accomplissement que l’on peut aisément qualifier d’exceptionnel dans un sport universel par excellence, traditionnellement dominé par les grandes nations qui en font un enjeu colossal. Du haut de son mètre 70 et de ses 21 ans, la grande Nina a écrit l’une des plus belles pages du sport belge en décrochant le premier titre olympique de l’histoire de la gymnastique belge. Et en offrant à notre pays la plus belle des trois médailles remportées jusqu’ici à Tokyo, une médaille que les Red Lions, notre équipe nationale de hockey, n’ont pas manqué de célébrer lorsque la médaillée d’or est rentrée au Village olympique.