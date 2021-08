Pas d’euphorie mais une légitime satisfaction

D 1 A À Seraing, ce n’est clairement pas la folie des grandeurs. Petit stade, petit budget, petite équipe, diront les plus moqueurs. Mais samedi face à Malines les Métallos ont prouvé pour la première fois cette saison qu’ils n’allaient pas faire de la figuration en D1A.

Car ce but de Marius, qui a profité du flair de Maziz sur une erreur défensive malinoise, a peut-être mis de côté toutes les peurs des Sérésiens en ce début de championnat. Et c’était en plus le premier but, et de facto la première victoire, de Seraing au sein de l’élite depuis vingt-cinq ans. Tout un symbole. "Ces trois premiers points vont nous donner de la confiance. Mais le plus intéressant, c’est que le contenu, notre prestation collective et nos intentions de jeu ont été bons, sourit Yahya Nadrani, qui a été excellent en défense centrale face au KaVé. Certaines équipes nous considèrent déjà comme le candidat désigné pour la descente. Mais dans notre tête rien a changé. On a vraiment fait abstraction de tous ces commentaires. On commence cette saison comme la saison dernière en D1B, avec beaucoup d’envie. On ne veut pas laisser passer notre chance."

Tout est nouveau

En étant pointilleux, on pourrait cependant regretter ce manque de concrétisation devant le but de Coucke. Car les Malinois, qui n’ont pas pu retourner la situation cette fois-ci, ont commis des erreurs. Ce sera certainement un des points de travail de Jordi Condom cette semaine. Mais, encore une fois, la progression se fait petit à petit chez les Métallos. "On aurait pu mettre le deuxième but pour se mettre à l’abri. Mais chaque match est un défi pour nous. On doit montrer que l’on a le niveau et que l’on mérite le maintien. La saison sera longue."

Si l’Union saint-gilloise, équipe également promue, est désormais au même niveau que Seraing (3 points), les conditions de départ n’étaient pas les mêmes selon Yahya Nadrani. "L’Union a gardé la même équipe, le même coach, ses automatismes. Nous, on a dû faire avec un nouveau coach, de nouvelles méthodes et aussi de nouveaux joueurs. Je suis heureux de ces trois points. Mais on doit regarder à plus long terme. Avec Seraing, il va falloir se montrer patient", conclut le Métallo.

Romain Izzard