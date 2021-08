Fanny Smets est dans la forme de sa vie

Le parcours de Fanny Smets n’a jamais été un long fleuve tranquille. En 2019, à Doha, elle avait suscité l’émotion en évoquant la période de vaches (très) maigres où elle avait dû dormir dans une caravane. Depuis, la Liégeoise a confirmé sa présence au plus haut niveau. Et la voilà aux Jeux, à 35 ans. "Je suis heureuse d’être là. Simplement. J’apprécie l’ambiance du Village aussi", dit celle qui disputera les qualifications ce lundi (12 h 25, heure belge). "Je suis fan de la compétition également. Et il n’y a rien de mieux que les Jeux. Je suis dans la forme dans ma vie. Je me sens en mesure de battre mon record personnel (4,51 m depuis le 24 août 2019). Encore faut-il le faire." Elle avoue avoir un faible pour cette enceinte olympique. "Les tribunes sont très verticales. Ce qui veut dire qu’on aurait eu l’impression que les spectateurs étaient près de nous." Mais il n’y aura pas de public. "Je m’y suis préparée. C’est dommage pour mes proches." D.L.