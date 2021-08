Picasso-Rodin, le choc des titans

Guy Duplat Envoyé spécial à Paris

Pour la première fois, les deux musées parisiens, le musée Picasso et le musée Rodin, proposent une exposition commune, à voir sur les deux lieux, confrontant ces deux géants de l’art.

Certes, ils sont nés à des époques bien différentes. Il y a 41 ans d’écart entre Rodin (1840-1917) et Picasso (1881-1973) et ils ne se sont jamais connus. Tout au plus peut-on dire que Picasso arrivant à Paris a dû visiter la rétrospective Rodin au pavillon de l’Alma, à l’exposition universelle de 1900.

Si on ne peut affirmer que Rodin le sculpteur (mais aussi dessinateur de génie) a influencé directement Picasso le peintre (mais aussi le sculpteur), cette double exposition confrontant leurs œuvres montre que celles-ci sont parcourues par des similitudes profondes. Le même exercice pourrait sans doute être fait avec d’autres grands créateurs du XXe siècle, montrant les voies communes de la créativité absolue.

À travers 500 œuvres (peintures, sculptures, dessins, photographies), montrées dans les deux musées, s’installe un dialogue systématique, par thèmes. Certains rapprochements sont interpellants comme lorsqu’on confronte Le Penseur de Rodin (1882) à une peinture de 1937 de Picasso : Grande baigneuse au livre. Leur attitude est exactement la même. Même rapprochement heureux entre La Nageuse de Picasso (1929) semblant voler dans les eaux et Iris, la messagère des dieux, le nu de Rodin planant dans les airs. Ou encore on constate leur intérêt commun pour la métamorphose des corps avec, chez Picasso, L’Acrobate bleu (1929) et, chez Rodin, Moment de danse (1911).

Fascinés par les femmes

Les deux hommes bouleversent l’art de leur époque, changent de fond en comble les codes anciens de la représentation, même si chez Rodin celle-ci se fait expressionniste et chez Picasso cubiste. Picasso ne cessait comme Rodin d’expérimenter. Il disait : "Si l ’ on sait exactement ce qu ’ on va faire, à quoi bon le faire ? "

Le rapprochement se fait aussi sur leur audace, leur côté faune obsédé par l’art autant que par Éros et les femmes. Le Rodin expressionniste parvient à exprimer dans les corps les passions humaines, la sensualité comme le drame. "Le corps est un moulage o ù s’impriment les passions ", disait-il.

Les deux sont tout autant fascinés par la mort, aussi bien dans le Guernica de Picasso que dans La Porte de l’enfer de Rodin, deux œuvres semblables par leur ampleur et leur ambition de décrire un monde de flammes et d’épouvante.

De multiples rapprochements sont ainsi effectués, plus ou moins convaincants. Tous deux sont frappés par le génie de Balzac, par l’homme comme par la force de ses livres. Tous deux ont une collection personnelle, d’œuvres de l’Antiquité chez Rodin, d’amis artistes ou d’art africain chez Picasso.

Les deux artistes ont compris la leçon de Michel-Ange sur le non finito. Picasso disait : "Terminer une œuvre ? Quelle bêtise ! Terminer veut dire en finir avec un objet, le tuer, lui enlever son âme."

Rodin fait surgir des formes inachevées d’un bloc. Depuis la fin des années 1980, l’intérêt se porte d’ailleurs d’abord sur les plâtres de Rodin, la matière qu’il aimait plus que tout. On y voit ses essais, la trace de ses doigts. Leur côté non finito touche bien davantage nos sensibilités contemporaines.

Picasso, lui, laisse des surfaces de sa toile non peintes. Tous les deux aussi fragmentent ce qu’ils voient, s’intéressent au corps morcelé. C’est évident chez Picasso, comme chez Rodin qui réinvente les codes de la sculpture classique quand il déclare " compl è te s" des figures pourtant privées de tête ou de bras comme Iris ou L a M é ditation. Il isole volontairement des parties de corps qu’il prend comme sculptures, un pied, un torse, un bras, ou alors les agrandit, ou mélange les échelles. Souvent, il réassemble des parties de sculptures anciennes, crée des "séries", mélange des figures tirées de L a Porte de l ’ enfer avec des vases antiques, réalisant des "collages" comme en fera Picasso.

Rodin et Picasso pratiquaient aussi semblablement l’art des séries : "On ne peut vraiment suivre l ’ acte créateur qu’à travers la série de toutes les variations ", disait Picasso. Et, " s’ il n’y avait qu ’ une seule vé rit é, on ne pourrait pas faire cent sculptures sur le mê me th è me".

Picasso/Rodin, au musée Picasso, et au musée Rodin, jusqu’au 2 janvier 2022.