Quelle première pour Neilson Powless !

Neilson Powless aura attendu près de quatre ans, mais l’Américain tient enfin son premier succès chez les professionnels. Et pas n’importe lequel puisque le coureur de EF Education - Nippo a enlevé la 40e édition de la Clasica San Sebastian en réglant au sprint ses deux derniers compagnons d’échappées, Matej Mohoric et Mikkel Honoré.

Avec Lorenzo Rota, distancé dans la dernière descente après que le coureur d’Intermarché-Wanty Gobert n’eut pu éviter le vélo d’Honoré qui avait rebondi sur un muret puis était venu balayer sa roue arrière dans une chute provoquée par un tout droit de… Mohoric. Sous la pluie, ces quatre-là étaient sortis du groupe des favoris avant le Murgil Tontorra, la terrible ultime difficulté de la Clasica. Derrière le quatuor revenu sur Simon Carr, un équipier de Powless qui ouvrait la route en éclaireur, ceux que l’on désignait comme les principaux prétendants à la succession de Remco Evenepoel se sont neutralisés dans une course marquée par de difficiles conditions climatiques.

"Je n’ai pas de mots pour dire ma joie", a confié le vainqueur. "Je suis tellement heureux de remporter mon premier succès ici. Le Pays basque est formidable, surtout avec tous ces supporters au bord des routes. C’est toujours super de courir ici. Ces derniers jours, notre directeur sportif (NdlR : l’ancien coureur Juan Manuel Garate) était super enthousiaste en parlant de la course car il est d’ici. C’est formidable pour lui que je gagne. Nous n’étions pas favoris, mais nous avons bien joué nos cartes."

Une première et un succès

Powless est le deuxième Américain à inscrire la classique basque à son palmarès après un certain Lance Armstrong, vainqueur en 1995. Les succès des coureurs des États-Unis dans les classiques se comptent sur les doigts des deux mains puisque Armstrong a aussi gagné la Flèche wallonne, Georges Hincapie Gand-Wevelgem et le GP de Plouay, Tyler Hamilton Liège-Bastogne-Liège ou Tyler Farrar la Cyclassic d’Hambourg à deux reprises.

Le cyclisme US peine à se remettre des ravages causés par les errements de la génération précédente. C’est dans les courses à étapes que les observateurs ou le manager de sa formation, Jonathan Vaughters, comme bon nombre de ses compatriotes, à l’image de Sepp Kuss, attendaient Neilson Powless. Cette saison, le coureur d’EF n’avait d’ailleurs disputé jusqu’à ce samedi que des épreuves à étapes (Tour UAE, Paris-Nice, Tours de Romandie, de Suisse et de France), la Clasica était sa première course d’un jour en 2021. Une première réussie !

Éric de Falleur