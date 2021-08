Quelques jours… ou mois…

"Nous sommes fiers des agents hypermotivés sans qui tout cela n’aurait pas été possible", a déclaré dimanche Gil Simon, directeur général de Resa, alors que l’opérateur annonçait avoir dépassé la barre des 90 % de rétablissement en électricité à la suite des inondations. Pour le reste, c’est l’affaire de quelques jours apparemment… Par ailleurs, les habitants de Verviers (excepté Ensival et Surdent), Theux, Spa et Eupen peuvent à nouveau consommer du gaz naturel en ouvrant leur vanne compteur. Quant aux clients dont le compteur a été scellé ou immergé, ils doivent prendre contact avec le service clientèle de Resa afin de planifier le passage d’un technicien (04/225 81 06). Dès lundi, sur www.resa.be, une carte interactive permettra de suivre l’évolution, mais sachez que la suite des rétablissements s’opérera en différentes phases qui s’étaleront sur une période de quelques jours à plusieurs mois…