Ocon : "Je la voulais tant"

"Quel moment extraordinaire ! Je me sens tellement bien. Cela fait dix ans que je rêve de gagner en F1. J’ai tellement galéré pour en arriver là. Ces dernières semaines encore, avant Silverstone, j’ai connu une passe difficile. Puis on a changé mon châssis et là c’est le rêve. J’ai eu de la chance de pouvoir éviter les incidents au premier virage. Quand j’ai vu que Lewis se rendait seul sur la grille et que je me suis retrouvé en tête dès le 4e tour, je me suis dit que je devais saisir cette chance. Sebastian (Vettel) m’a mis la pression durant tout le GP mais je n’ai pas lâché. Je voulais tellement cette victoire !" O.d.W.