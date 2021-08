Schauffele : de l’or sur les greens

Chroniqueur et spécialiste golf

Les deux Thomas belges, Pieters et Detry terminent aux 16e et 22e places.

L’Américain Xander Schauffele, 27 ans, a remporté la médaille d’or du tournoi olympique qui s’est terminé, ce dimanche, sur le parcours du Kasumigaseki CC (par 71).

En tête depuis le deuxième tour, il a résisté à la pression et a terminé l’épreuve à 18 sous le par avec un coup d’avance sur le Slovaque d’origine sud-africaine Robert Sabattini, auteur d’une improbable carte de 61 lors du dernier tour.

La médaille de bronze est revenue au surprenant Taiwanais CT Pan après un play-off qui a opposé sept joueurs, dont Collin Morikawa et Rory McIlroy. Cinquième joueur mondial, Schauffele succède au palmarès à l’Anglais Justin Rose, lauréat à Rio en 2016.

Abonné aux places d’honneur lors des tournois du Grand Chelem, c’est son premier grand titre. Thomas Pieters et Thomas Detry n’ont donc pas réussi à se mêler à la lutte pour les médailles. Les deux joueurs belges n’ont pourtant pas à rougir de leur prestation olympique. L’Anversois termine le tournoi à 16e place avec un total de 11 sous le par. Et sans sa curieuse défaillance du deuxième tour, où il a joué +5, il aurait clairement pu viser bien plus haut. Mais c’est le golf.

La régularité n’a pas payé

Pour sa pendaison de crémaillère aux Jeux, Detry a pour sa part terminé en 22e position à 10 sous le par. Très régulier, le Bruxellois n’a pas réalisé suffisamment de birdies dans les moments décisifs.

"C’est ma seule frustration car mon jeu était bien en place. Ce dimanche encore, sur le retour, j’ai eu plusieurs occasions. Mais la balle n’a pas roulé pour moi sur les greens. Dommage, mais j’essaierai de faire mieux dans trois ans lors des Jeux de Paris", souriait-il, ravi d’avoir pu s’enivrer du parfum olympique.Mig.T.