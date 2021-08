Se balader à Flémalle sur une trottinette électrique !

Faire découvrir Flémalle autrement, c’était le souhait d’Isabelle lorsque, de retour de vacances dans les Alpes, elle a eu envie de reproduire l’activité qu’elle avait eu le plaisir de tester avec son compagnon… "Nous avions réalisé une balade à trottinette dans la montagne. Bien que je ne sois plus sportive, l’activité m’a vraiment plu. Au point que nous l’avions refaite, nous étions enchantés", raconte la Flémalloise Isabelle Reulens.

Bien décidée à lancer une activité de location de trottinettes électriques tout-terrain dans sa commune, elle a alors quitté son boulot de vendeuse en boucherie et, avec son compagnon, Mickaël, ils ont multiplié les contacts en vue de concrétiser ce projet. C’est ainsi qu’ils se sont adressés à l’office du tourisme de Flémalle afin d’obtenir un coup de pouce vis-à-vis des démarches à effectuer auprès des autorités locales mais aussi des informations et conseils sur les zones d’intérêt flémalloises en vue d’établir des parcours.

"Nous nous sommes basés sur les promenades balisées existantes tout en adaptant les circuits car tout n’est pas accessible en trottinette. Nous proposons ainsi trois circuits mêlant route, chemins et bois, tout en veillant à emprunter des coins sympas de la commune", précise la Flémalloise.

Pas de sac à dos

Il y a donc une balade familiale, de type initiation, conduisant à la découverte du fort de Flémalle et de ses alentours, une balade découverte passant notamment par les châteaux de Chokier et d’Aigremont ou encore des points de vue sur la vallée de la Meuse, ainsi qu’une balade sportive qui s’adresse clairement aux plus aguerris. A priori, si ce n’est la balade dite sportive dédiée à un public plus spécifique, n’importe qui, que l’on soit sportif ou non, peut prendre part à une balade en trottinette électrique…

"Les gens ne partent pas seuls, ils sont toujours accompagnés d’un guide. Pour une question de sécurité, d’abord, et pour veiller à ce qu’ils ne se perdent pas", poursuit Isabelle Reulens. "Nous disposons de douze trottinettes, dont deux adaptées pour des enfants de moins de 1,40 m, qui sont faciles d’utilisation et qui peuvent supporter jusqu’à 110 kg. Casques, gants, lunettes et charlottes sont fournis à la location. Et le gros avantage de nos trottinettes par rapport à d’autres, c’est qu’il n’y a pas de sac à dos contenant la batterie à transporter. Ici, la batterie est intégrée dans le cadre."

Les balades se font sur réservation sachant que les trottinettes doivent avoir été rechargées. Si les balades démarrent actuellement du local situé place du Village, la balade familiale devrait prochainement débuter directement au fort… histoire de ne pas décourager les novices…

Plus d’infos sur www.trott-e.net ou via la page Facebook Trott-e.net.

Jessica Defgnée