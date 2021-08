Sur la route migratoire la plus meurtrière d’Europe

Reportage Emmanuelle Chaze Correspondance particulière à Lampedusa

Les étés se suivent et se ressemblent en Méditerranée centrale. À Lampedusa, comme chaque année, la haute saison se traduit par l’arrivée en masse de touristes, principalement italiens, dans la petite île du sud de la Sicile, connue pour ses plages de rêve aux eaux turquoise. Mais Lampedusa est aussi connue comme l’une des portes d’entrée vers l’Europe pour des milliers de personnes traversant la Méditerranée sur de frêles embarcations, prêtes à prendre tous les risques pour atteindre une Europe qu’elles voient comme un Eldorado.

La seule journée de jeudi, à la faveur d’une mer calme, 21 petites embarcations ont été interceptées par les gardes-côtes italiens et 754 personnes, parmi lesquelles 92 femmes et 165 mineurs dont 125 non accompagnés, ont été débarquées à Lampedusa. D’autres arrivent : dans la nuit de samedi à dimanche, près de 400 migrants, naviguant à bord d’un instable bateau en bois, sans moteur et prenant l’eau, ont été recueillis par deux bateaux humanitaires dans les eaux tunisiennes.

Depuis la via Roma, dont l’une des extrémités surplombe le port de Lampedusa, quelques insulaires viennent assister à ces arrivées devenues si courantes. Certains hochent la tête, par commisération ou désapprobation. Vincenzo, un septuagénaire qui vient tous les soirs sous le seul olivier du promontoire, se désole : "Je ne comprends pas pourquoi on laisse ces gens prendre de tels risques pour venir. Les arrivées n ’arrêtent pas, et pour notre île ce n’est pas gérable !" Une femme se rapproche pour demander : "Vous êtes venue voir les migrants ?"

Des migrants économiques

Si les bateaux sont tous partis de Tunisie, leurs occupants viennent des pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale : République démocratique du Congo, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Liberia, Nigeria, Guinée-Conakry… Ces informations, fournies par des responsables du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) présents à Lampedusa, sont les seules précisions qui ont été communiquées, tant les autorités sont débordées par les arrivées successives de personnes interceptées.

Les cas médicaux graves sont évacués vers la Sicile, tandis que les personnes sont acheminées dans un premier temps à bord d’un ferry de quarantaine, un bateau de croisière réquisitionné par l’État italien pour y accueillir les demandeurs d’asile le temps d’une quarantaine à durée variable : deux semaines en théorie mais souvent plus longue, d’après les témoignages de ceux qui l’ont passée.

Illustration de cette île aux deux visages, le ferry est à l’ancre à quelques centaines de mètres seulement d’une plage où bronzent des touristes insouciants. De l’extérieur, on ne peut y apercevoir personne : tous les demandeurs d’asile y sont parqués à l’abri des regards, avant d’être acheminés dans un centre de rétention administrative situé au centre de l’île, gardé par les soldats de l’armée italienne, et autour duquel il est désormais interdit de prendre des photos ou de filmer.

Les tombes de Lampedusa

Derrière le parking de la plage, le cimetière de Lampedusa est lui aussi témoin des drames qui se jouent dans une relative indifférence. Cachées au milieu des tombes des habitants de l’île, quelques stèles érigées par l’ONG Mediterranean Hope rappellent les tragédies qui se jouent à quelques kilomètres des côtes lampedusiennes, quelques noms et surtout les anonymes morts en tentant d’atteindre l’Europe. Niccolo, l’un des responsables de Mediterranean Hope, explique : "Pour nous c’est important de rendre visibles ces personnes qui ont disparu, et c’est pour ça qu’on s’occupe de ces tombes, pour qu’il y reste une trace de ce qui s’est passé." Le week-end dernier encore, 57 personnes ont perdu la vie près de Lampedusa.

Lorenzo, qui travaille au cimetière, témoigne : "J e suis fossoyeur depuis des décennies ici. Ce qui se passe à Lampedusa est terrible. Je suis chrétien, et les gens qui meurent en mer, je ne sais pas s’ils sont chrétiens ou musulmans, mais est-ce que c’est si important ? Finalement, quand on va au Ciel, c’est la même chose ! C’est pour ça que je continue mon métier."

En Méditerranée centrale, pour tenter de prévenir ces drames, quelques navires de sauvetage d’ONG sont sur zone, lorsqu’ils ne sont pas bloqués dans des ports européens par les autorités locales.

Des avions de reconnaissance très utiles

Cette semaine, l’Ocean Viking, de l’ONG SOS Méditerranée, et SeaWatch3, de l’ONG Sea-Watch, patrouillent en zones SAR maltaise et libyenne, prêts à répondre à des messages de détresse. Leurs recherches sont appuyées par l’avion civil de reconnaissance Seabird, opéré par HPI pour Sea-Watch. Cette aide est précieuse, car elle permet de localiser les embarcations en détresse beaucoup plus rapidement, et de communiquer ces informations aux navires d’ONG qui ne bénéficient pas de la coopération des États compétents sur les zones et qui n’ont pas l’avantage de la vitesse dont disposent les avions de reconnaissance.

Franceso, coordinateur de mission pour Sea-Watch, partage son expérience : "J’ai rejoint les opérations il y a un an et demi. Nous disposons de deux avions : Seabird et Moonbird, et volons jusqu’à neuf heures par mission, principalement en zone de recherche et secours libyenne. Soit nous partons à la recherche d’embarcations en détresse dont ont connaissance les ONG ou les centres de coordination de secours maritimes, soit nous effectuons nos recherches selon un modèle standard en quadrillant une zone à l’ouest ou à l’est de Tripoli, ou les deux, en fonction des besoins."

Lors de ces missions de recherche, chaque embarcation en zone maltaise ou libyenne est scrupuleusement observée, et, s’il peut s’agir d’une embarcation en détresse, l’alerte est alors donnée et la position du bateau en difficulté transmise aux navires de secours sur zone afin qu’ils puissent intervenir.

Ces vols au-dessus de la Méditerranée centrale permettent également de mettre en lumière les pratiques des gardes-côtes libyens, dont les activités et navires sont financés par l’Union européenne.

Vendredi, lors d’une mission de routine, Sea-Watch a notamment pu observer Fasan, l’un des navires utilisés par les gardes-côtes libyens, chasser une embarcation avec une quinzaine de personnes à bord en zone de recherche et secours maltaise, zone dans laquelle ils n’ont pas compétence. D’autres personnes interceptées plus tôt se trouvaient déjà à bord du navire de patrouille libyen. Francesco, à bord de Seabird, a tenté à plusieurs reprises de contacter les gardes-côtes, en leur rappelant qu’ils n’ont pas autorité à agir en zone maltaise. Ses multiples appels sont restés sans réponse.

Après avoir filmé l’interception, Seabird a ensuite continué sa patrouille et a pu assister le navire de sauvetage Ocean Viking alors à la recherche d’un canot pneumatique. À bord du navire, la coordinatrice des recherches et secours confirme avoir été suivie toute la matinée par un autre patrouilleur des gardes-côtes libyens, qui par ces tentatives d’intimidation se montrent de plus en plus agressifs envers les acteurs civils du sauvetage en Méditerranée centrale.

En quelques minutes seulement, Seabird a pu repérer le canot, mais n’a pu que constater qu’il avait déjà été vidé de ses occupants. Alors que les navires de sauvetage prennent soin de marquer les embarcations, afin que d’autres navires sur zone sachent que le secours a été effectué, les gardes-côtes libyens se contentent de percer les boudins des embarcations et de ramener les personnes en Libye, un pays en guerre que les Nations unies ont formellement identifié comme lieu non sûr. Selon la loi maritime internationale, les candidats à l’exil ne devraient donc pas y être renvoyés.

Quelque 930 décès en mer, selon l’OIM

En plus de soixante missions aériennes depuis le début de l’année, Sea-Watch a pu repérer environ 5 000 personnes en détresse en pleine mer, et a pu ainsi lancer les alertes nécessaires à leur secours. Dans le même temps, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 930 personnes ont déjà perdu la vie depuis janvier en Méditerranée centrale, soit plus de trois fois le nombre de morts pour la même période en 2020, sur la route migratoire la plus meurtrière d’Europe.

À ces chiffres officiels, il convient d’ajouter que, comme tous les départs des côtes tunisiennes et libyennes ne sont pas documentés, nombre de naufrages ont lieu sans que personne en soit jamais informé.