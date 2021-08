tennis Zverev, tombeur de Djokovic, n’a pas craqué en finale et remporte son plus beau titre

On attendait Novak Djokovic, c’est finalement Alexander Zverev qui a été sacré à Tokyo : l’Allemand s’est offert la médaille d’or du simple en battant le Russe concourant sous bannière neutre Karen Khachanov à l’issue d’un tournoi marqué par les désillusions des favoris. Le tombeur du n°1 mondial en demi-finales remporte le titre le plus prestigieux de sa carrière. "Je n’enlèverai pas cette médaille d’or de mon cou avant longtemps. Je peine à trouver les mots pour décrire mon bonheur. C’est incroyable. C’est la plus grande victoire de ma carrière", a lancé Zverev. G.B.