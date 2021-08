Un Grand Prix de pure folie

Ce GP de Hongrie restera à coup sûr dans les annales comme un des plus improbables de l’histoire de la F1.

Avec d’abord un carnage au premier départ sur une piste mouillée, provoqué par la maladresse de Valtteri Bottas loupant son freinage et transformant sa monoplace en boule lancée dans un jeu de quilles. Cinq monoplaces restaient d’emblée au tapis. La Mercedes bien sûr, mais aussi la Red Bul de Pérez, la Ferrari de Leclerc, l’Aston de Stroll et la McLaren de Norris, tandis que la F1 de Max Verstappen, considérablement endommagée côté droit, parvenait à rejoindre la pitlane où tout le monde s’immobilisait en raison du drapeau rouge.

Une demi-heure plus tard, cela repartait sans la Haas de Nikita Mazepin s’accrochant dans la pitlane avec une Alfa.

La piste avait séché et, comme l’annonçait George Russell à la radio, tout le monde décidait de rentrer à l’issue du tour de formation pour chausser directement les gommes slicks. Tout le monde, sauf le poleman Lewis Hamilton qui se retrouvait seul sur la grille. Une image totalement inédite. Une erreur grossière du Britannique et de son équipe le renvoyant au stand puis à la dernière place à la fin du premier tour.

Premier GP à 25 ans

Esteban Ocon qui avait pu éviter le carambolage du premier envol se retrouvait en tête au volant de l’Alpine et allait résister jusqu’au bout à la pression de Sebastian Vettel pour remporter, à bientôt 25 ans, son tout premier Grand Prix de F1. Une première aussi pour Alpine, le nouveau nom donné à l’équipe Renault dont le dernier succès remontait à Abu Dhabi 2013 avec la Lotus de Kimi Raikkonen.

Après sa faute, Lewis Hamilton s’est battu comme un lion pour remonter de la 14e à la troisième place après de superbes dépassements, notamment sur les Espagnols Carlos Sainz et surtout Fernando Alonso, quatrième et cinquième à l’arrivée.

Cette course extraordinaire voyait encore Pierre Gasly, sixième, enlever le point du meilleur tour à Lewis Hamilton. Le Français devançait son équipier Yuki Tsunoda et les Williams de Nicholas Latifi et George Russell inscrivant leurs premiers points en F1.

Aux commandes d’une Red Bull rafistolée dans la pitlane avant le 2e envol, Max Verstappen, vraiment malchanceux, sauvait le dernier point en prenant le meilleur sur Daniel Ricciardo. Le Belgo-Néerlandais compte désormais six points de retard au championnat sur le septuple champion du monde qui ce dimanche s’est fait voler la vedette par ce géant d’Esteban Ocon.

Olivier de Wilde